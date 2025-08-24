कोलकाता: गत विजेता नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शनिवार (23 अगस्त) को 134वें डूरंड कप के ग्रैंड फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके खिताब अपने नाम कर लिया. टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहे डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हराकर नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली 12वीं टीम बन गई.

34 सालों में पहली बार

ऐसा 34 सालों में पहली बार हुआ है जब कोई टीम लगातार दूसरे साल डूरंड कप ट्रॉफी जीती हो. इससे पहले ईस्ट बंगाल लगातार खिताब जीतने वाली आखिरी टीम थी, जब उसने 1989 से 1991 तक लगातार डूरंड कप जीता था. इसके अलावा यह परिणाम 1896 के बाद से डूरंड कप फाइनल में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा अंतर से मिली जीत भी थी. इससे पहले 1896 में समरसेट लाइट इन्फैंट्री ने ब्लैक व्हाइट को इतने ही स्कोर से हराया था.

छह अलग-अलग खिलाड़ियों ने गोल किया

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने लगातार आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और अपने प्रतिद्वंद्वियों पर दबाव बनाए रखा. नॉर्थईस्ट यूनाइटेड की ओर से फाइनल मैच में छह अलग-अलग खिलाड़ियों ने गोल किया और करिश्माई अलाउद्दीन अजराय ने तीन असिस्ट और एक पेनल्टी के साथ शानदार प्रदर्शन किया. डायमंड हार्बर का एकमात्र गोल 68वें मिनट में हुआ, जिसका श्रेय लुका माजसेन को जाता है.

गोल्डन बॉल और बूट किसे मिला?

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने सभी व्यक्तिगत पुरस्कार जीते, जिसमें मोरक्को के फॉरवर्ड अलाउद्दीन अजराय टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे. उन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल और 8 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर के रूप में गोल्डन बूट दोनों जीते. गोलकीपर गुरमीत को उनकी निरंतरता और महत्वपूर्ण बचाव के लिए गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया गया.

डूरंड कप 2025 के पुरस्कार विजेता

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट (गोल्डन बॉल): अलाउद्दीन अजराय (नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी)

सर्वाधिक गोल स्कोरर (गोल्डन बूट): अलाउद्दीन अजराय (नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी)

सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर (गोल्डन ग्लव): गुरमीत सिंह (नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी)

नॉर्थईस्ट ने कितनी पुरस्कार राशि जीती?

प्रतियोगिता के विजेता को 1.21 करोड़ रुपये और उपविजेता को 60 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी. टूर्नामेंट के सेमीफाइनलिस्टों को 25-25 लाख रुपये मिलेंगे.