बेंगलुरु: एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के आयोजन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है. कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि आरसीबी के विकटरी प्रेड में भगदड़ की घटना के बाद सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए राज्य सरकार चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों की मेजबानी की अनुमति नहीं दे रहा है. जिसके कारण अब यहां पर महिला विश्व कप का एक भई मैच नहीं खेला जाएगा.
राज्य सरकार ने यह निर्णय न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी कुन्हा आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद लिया, जिसने भगदड़ की घटना की जांच की थी और चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े पैमाने के आयोजनों के लिए अनुपयुक्त और असुरक्षित बताया था. इससे पहले, इस स्टेडियम को महाराजा ट्रॉफी मैचों की मेजबानी के लिए भी अनुमति नहीं दी गई थी.
केएससीए सूत्रों ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम ने आईसीसी विश्व कप, आईपीएल, चैंपियंस लीग सहित कई टूर्नामेंटों के मैचों की सफलतापूर्वक मेजबानी की है. जबकि 4 जून को हुई घटना किसी मैच के दौरान नहीं हुई थी. यह एक निजी कार्यक्रम था. हालांकि, राज्य सरकार द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के कारण एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम 2025 महिला विश्व कप के किसी भी मैच की मेजबानी नहीं करेगा.
तिरुवनंतपुरम में मैच स्थानांतरित
बता दें कि महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर से शुरू होने वाला है और बीसीसीआई ने अभी तक चिन्नास्वामी स्टेडियम के वैकल्पिक स्थानों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु में खेले जाने वाले मैचों को तिरुवनंतपुरम स्थानांतरित कर दिया गया है.
आरसीबी के विजई जुलूस में भगदड़ की घटना
इस साल आईपीएल के 18वें संस्करण में शानदार प्रदर्शन करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाइनल में पहुंची थी. उन्होंने फाइनल मैच में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी. अगले दिन, आरसीबी ने घोषणा की थी कि वे बेंगलुरु में विजय परेड करेंगे. हालांकि, यातायात और सुरक्षा समस्याओं की संभावना के कारण बेंगलुरु पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी.
अंतिम समय में, योजना बदल दी गई और घोषणा की गई कि विजय उत्सव चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इसके बाद, लाखों लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए मैदान के पास जमा हो गए. बाद में, भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.
पांच अधिकारियों का निलंबन
इसके बाद, राज्य सरकार ने, जिसने इस घटना को गंभीरता से लिया, पुलिस आयुक्त सहित पांच लोगों को निलंबित कर दिया. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के लिए पांच अधिकारियों पर कार्रवाई की गई.
मुआवजे की घोषणा
राज्य सरकार ने घटना में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की थी कि वह प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये देंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने 5 लाख रुपये देने की घोषणा की थी.