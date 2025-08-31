Nitish Rana Hanuman Chalisa: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2025) में एक और शानदार जीत दर्ज करके वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम फाइनल में पहुंच गई है. शनिवार 30 अगस्त को खेले गए दूसरे क्वालीफायर में नितीश राणा की टीम दिल्ली लायंस ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया और टूर्नामेंट जीतने से बस एक कदम दूर हैं. इस जीत में कप्तान नितीश राणा की शानदार पारी ने सबका दिल जीत लिया. राणा ने इसे पहले एलिमिनेटर में मैच में शतक जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाया था. उस मैच में नितीश राणा ने 55 गेंदों पर नाबाद 134 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 202 रनों का लक्ष्य हासिल करा दिया था.

नीतीश ने 173.08 स्ट्राइक रेट के साथ 26 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. जबकि दूसरी तरफ से आयुष दोसेजा ने 49 गेंदों में 54 रन बनाकर डटे रहे और टीम को जीत दिलाई. पहली पारी में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन ही बनाए. जिसको वेस्ट दिल्ली की टीम ने 2 विकेट खोकर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया. ​अब फाइनल में वेस्ट दिल्ली लायंस का सामना दिल्ली किंग्स से 31 अगस्त को होगा.

हनुमान चालीसा से ही यह संभव हुआ

मैच के बाद नितीश राणा ने कहा, 'मुझे हनुमान चालीसा से ही सारी शक्ति मिली. बजरंग बली की कृपा से ही मैंने अपना पहला शतक लगाया और अब मैं ही टीम को फाइनल तक पहुंचा पाया हूं. बल्लेबाजी करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझमें एक विशेष शक्ति समा गई हो. मैंने छक्के लगाने के बारे में नहीं सोचा, बस अपना स्वाभाविक खेल खेला.' नितीश राणा ने पीटीआई से बात करते हुए ये भी खुलासा किया कि मैं बल्लेबाजी करते समय अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखता हूं.

कुल संपत्ति और आय

आईपीएल अनुबंधों, घरेलू क्रिकेट और ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ नितीश राणा की कमाई दिन-ब-दिन बढ़ रही है. वर्तमान में, उनकी कुल संपत्ति लगभग 40 करोड़ रुपये आंकी गई है. कोलकाता फ्रैंचाइजी से जुड़ने के बाद से, राणा की जिंदगी और उनके प्रशंसकों की संख्या में और भी इजाफा हुआ है. नीतीश को भारत के लिए केवल एक वनडे और 2 टी20 मैच खेलने का ही मौका मिला. उसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया. लेकिन वो आईपीएल में अब तक तीन टीमों के लिए खेल चुके हैं. जिसमें उन्होंने कुल 118 मैच खेले हैं. फिलहाल वो राजस्थान की टीम से जुड़े हुए हैं और पिछला सीजन उसी टीम से खेले थे.