नीतीश सरकार ने खोला खजाना, हीरो एशिया कप की विजेता टीम के हर प्लेयर के लिए 10-10 लाख का ऐलान
एशिया कप जीत पर बिहार सरकार ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को 10 लाख और सहयोगी स्टाफ को 5 लाख सम्मान राशि देने की घोषणा की.
Published : September 8, 2025 at 8:53 PM IST
पटना: हीरो एशिया कप 2025 जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बिहार सरकार की ओर से बड़ा पुरस्कार मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर घोषणा करते हुए बताया कि विजेता टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी. वहीं हॉकी इंडिया की ओर से टीम के खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए और सपोर्टिंग स्टाफ को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए देने का ऐलान किया है.
दक्षिण कोरिया को हरा कर भारत चैंपियन: यह पहला मौका था जब पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया. भारतीय टीम ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया. सेमीफाइनल में भारत ने चीन को हराया था.
स्टाफ को 5 लाख: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इस तरह की सम्मान राशि से राज्य में खेलों को लेकर एक सकारात्मक माहौल तैयार होगा. युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख सकेंगे.
वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई: बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में आयोजित हीरो एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने दमदार प्रदर्शन किया. 8 टीमों के बीच हुए इस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया को 4-1 से हराया. इस जीत के साथ भारत ने न केवल एशिया कप का खिताब जीता बल्कि 2026 में बेल्जियम में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है. उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर टीम के प्रदर्शन की सराहना की और इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि इस जीत ने पूरे देश का मान बढ़ाया है.
भारत टॉप पर, कोरिया दूसरे स्थान पर: हीरो एशिया कप 2025 में भारत की टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले स्थान पर रही। कोरिया दूसरे, मलेशिया तीसरे और चीन चौथे स्थान पर रहा. जापान को पांचवां, बांग्लादेश छठा, कजाखस्तान सातवां और चीनी ताइपे अंतिम स्थान मिला.
अखिमुल्लाह अनुर सबसे ज्यादा गोल दागे: पूरे टूर्नामेंट में मलेशिया के अखिमुल्लाह अनुर सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 7 मैचों में 12 गोल दागे. वहीं भारत की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अभिषेक को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया.
राजगीर में दिखा हॉकी का जुनून: राजगीर के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दर्शकों की खचाखच भीड़ उमड़ी. स्टेडियम भोजपुरी और बॉलीवुड गानों से गूंज उठा, दर्शकों ने खूब थिरकते हुए मैच का लुत्फ उठाया. मैच देखने के लिए हर उम्र के लोग, बच्चे, युवा, बुज़ुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचे. जिन्हें स्टेडियम में जगह नहीं मिली वे स्टेडियम के बाहर लगे एलसीडी टीवी के जरिए सड़क किनारे बैठकर मैच का आनंद लेते नजर आए.
महिला टीम को भी मिला था सम्मान: बता दें कि इससे पहले जब महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट राजगीर में हुआ था और भारतीय महिला टीम ने जीत दर्ज की थी, तब भी राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया था. अब पुरुष टीम को भी वही सम्मान मिला है, जिससे समानता और खेल प्रोत्साहन की भावना स्पष्ट होती है.
