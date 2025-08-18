Neymar Jr breaks down: ब्राजीलियाई फुटबॉल लीग में रविवार, 17 अगस्त को नेमार जूनियर की टीम सैंटोस और वास्को दा गामा की बीच मैच खेला गया. जिसमें सैंटोस को करारी हार का सामना करना पड़ा. वास्को ने सैंटोस को 6-0 से रौंदकर नेमार जूनियर को उनके करियर की सबसे बड़ी हार दी.

फूट फूट कर रो पड़ा खिलाड़ी

शर्मनाक हार की दर्द को नेमार नहीं बर्दाश्त कर सके और मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे. मैच के बाद ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय भी ब्राजीलियाई स्टार रोता रहा. उनके रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.

इस करारी हार का का गम सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं था बल्कि सैंटोस के प्रशंसक भी अपनी टीम का प्रदर्शन देखकर गुस्से में आ गए, कई लोग स्टेडियम छोड़कर चले गए जबकि कुछ ने टीम से मुंह मोड़कर सैंटोस टीम को बुरा भला और वास्को की तारीफ करने लगे.

नेमार ने सैंटोस की आलोचना की

बता दें कि ये सैंटोस की सीजन में 19 मैचों में 10वीं हार थी. वो वर्तमान में ब्राजीलियाई शीर्ष लीग में 15वें स्थान पर है. नेमार ने हार के बाद सैंटोस की आलोचना करते हुए कहा कि टीम का प्रदर्शन बहुत खराब था और सैंटोस की जर्सी पहनकर इस तरह खेलना शर्मनाक था. मुझे लगता है कि आज हर किसी को अपना मुंह छिपाकर घर जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि वे क्या करना चाहते हैं.

सैंटोस का कोच बर्खास्त

इस करारी हार के बाद सैंटोस ने अपने कोच क्लेबर जेवियर को बर्खास्त कर दिया. सैंटोस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, 'सैंटोस फुटबॉल क्लब कोच क्लेबर जेवियर के बर्खास्त की घोषणा करता है. क्लब कोच को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देता है और उनके भविष्य के करियर के लिए शुभकामनाएं देता है,'