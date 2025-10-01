ETV Bharat / sports

NZ vs AUS टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग: भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच, एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज ( IANS PHOTO )

हालांकि, दोनों टीमें इस सीरीज में अपने कुछ बड़े नामों के बिना मैदान में उतरेगी, ऑस्ट्रेलिया से ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस टीम में नहीं हैं जबकि मिशेल स्टार्क टी20 से संन्यास ले चुके हैं. वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड अपने नियमित कप्तान मिशेल सैंटनर, विल ओ'रूर्के, ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन और रचिन रविंद्र के बिना मैदान में उतरेगा.

NZ vs AUS 1st T20 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है जहां उन्हें तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. पहला मैच आज यानी की 1 अक्टूबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. ये सीरीज दोनों टीमो के लिए काफी अहम है, क्योंकि अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप होना है. इस वजह से इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपने कौशल को निखारने का मौका देगी.

ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड

वहीं दोनों टीमों के टी20 में हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पता चलता है कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार है. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 19 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 13 बार ऑस्ट्रेलिया विजयी रही जबकि न्यूजीलैंड को केवल 6 बार ही जीत मिल सकी. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने पिछली 10 टी20 सीरीज में से सात जीती हैं, जबिक न्यूजीलैंड ने 2025 में 11 में से 9 टी20 सीरीज जीत चुका है.

NZ vs AUS टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच बे ओवल, माउंट माउंगानुई में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से शुरू होगा. इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग अमेजन प्राइम ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों के स्क्वाड

न्यूजीलैंड टीम: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी

ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, मैट कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा