हैदराबाद: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इन दिनों जिम्बाब्वे में है, जहां वो दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है. पहले दिन की समाप्ति पर न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 125 पर ऑल आउट करने के बाद 1 विकेट पर 174 रन बना लिया है. पहले टेस्ट मैच में मेजबान टीम को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

इस बीच न्यूजीलैंड क्रिकेट से एक दुखद खबर ये सामने आ रही है कि 2004 में कीवी टीम से जुड़ने वाले बॉब कार्टर 21 साल बाद टीम से अलग होने का ऐलान कर दिया है. इन दिनों वो न्यूजीलैंड क्रिकेट में हाई परफॉर्मेंस कोच के पद पर काम कर रहे थे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने किया ऐलान

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने शुक्रवार, 8 अगस्त को बताया कि लंबे समय से न्यूजीलैंड क्रिकेट के हाई परफॉर्मेंस कोच रहे बॉब कार्टर अपने 21 साल के कार्यकाल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा, '2004 में सहायक ब्लैककैप्स कोच के रूप में न्यूजीलैंड क्रिकेट में शामिल हुए कार्टर लगभग 21 साल बाद टीम से अलग होने के लिए तैयार हैं. राष्ट्रीय पुरुष और महिला दोनों खेलों के विकास में उनका गहरा योगदान रहा है.'

न्यूजीलैंड क्रिकेट से जुदा होने पर बॉब कार्टर ने क्या कहा?

न्यूजीलैंड क्रिकेट से जुदा होने पर बॉब कार्टर ने कहा कि यहां पर दो दशक बिताने के बाद, बदलाव का समय आ गया है और एक स्वतंत्र कोच के रूप में क्रिकेट में अपना काम जारी रखने के लिए उत्सुक हूं. उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसे समय में न्यूजीलैंड क्रिकेट छोड़ने की खुशी है जब राष्ट्रीय टीमें अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रही हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट में अच्छे परिणाम भी दे रही हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने अपना सपना जी लिया है. मुझे समर्थन देने और योगदान देने में बहुत मजा आया है और अगर इससे खिलाड़ियों या टीमों को आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने में मदद मिली है, तो यह बहुत अच्छी बात है. मुझे बहुत खुशी है. लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट में जो सबसे अच्छा काम करता है, वह है संयोजन, टीम वर्क और सहयोग.

बॉब कार्टर ने कई पदों पर रहकर किया काम

बता दें कि बॉब कार्टर इंग्लिश काउंटी नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाड़ी रहे हैं. वो न्यूजीलैंड क्रिकेट में 2004 में बतौर सहायक कोच के कदम रखा और फिर कई पदों पर रहे. उन्होंने न्यूजीलैंड में होने वाले 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप से पहले और उसके दौरान महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में भूमिकाएं निभाईं.

कार्टर की जगह किसने ली?

न्यूजीलैंड क्रिकेट में अब कार्टर की जगह डेरिल गिब्सन ने लिया है. उनका कहना है कि कार्टर एक व्यापक हाई परफॉर्मेंस टीम का हिस्सा है जिसने न्यूजीलैंड क्रिकेट के स्वर्णिम काल में से एक को आधार और समर्थन दिया. उन्होंने आगे कहा कि बॉब क्रिकेट परिवार का एक बहुत प्रिय हिस्सा हैं और वे जहां भी जाते हैं, उन्हें बहुत सम्मान मिलता है. खेल के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ है और हम उनके और उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं.