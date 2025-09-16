मिल गया टीम इंडिया को नया स्पॉन्सर, नाम और कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान
भारतीय क्रिकेट टीम को नया जर्सी स्पॉन्सर मिल गया है. ड्रीम11 की जगह पर किसने टीम इंडिया के स्पॉन्सर की जगह ली है, आइए जानें...
Published : September 16, 2025 at 4:08 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों बगैर स्पॉन्सर के मैदान पर नजर आ रही है. एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर नहीं है. ऐसा इसलिए है कि, बीसीसीआई ने ड्रीम11 के साथ अपना करार खत्म कर दिया था. इसके बाद से भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) नए स्पॉन्सर की तलाश कर रहा था.
भारतीय क्रिकेट टीम के जर्सी स्पॉन्सर के लिए बीसीसीआई ने 2 सितंबर को आवेदन फॉर्म जारी कर दिए थे, जिसकी अंतिम तारीख 16 सितंबर थी. अब मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टीम इंडिया को नया स्पॉन्सर मिल गया है. टीम इंडिया के स्पॉन्सर के लिए लगी बोली में अपोलो टायर्स ने बाजी मार ली है.
टीम इंडिया को मिला नया स्पॉन्सर
रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया स्पॉन्सर होगा. जो प्रति मैच लगभग 4.5 करोड़ रुपये खर्च करेगा. ओपोलो टायर्स का करार 2027 रन रहने वाला है. इस अवधि के दौरान 130 मैच खेले जाएंगे. कैनवा और जेके टायर के रूप में अन्य दो बोलीदाता को पीछे छोड़कर अपोलो टायर्स ने बाजी मारी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, बिड़ला ऑप्टस पेंट्स भी टीम इंडिया का स्पॉन्सर बनने के लिए इच्छुक था लेकिन वो बोली में हिस्सा नहीं लेना चाहता था. टीम इंडिया का पिछला स्पॉन्सर ड्रीम11 था जो हर मैच के लिए 4 करोड़ रुपये का भुगतान करता था.
ये ब्रांड नहीं ले पाए बोली में हिस्सा
बीसीसीआई ने 2 सितंबर को भारतीय टीम के प्रमुख स्पॉन्सर के लिए जब आवेदन जारी किए थे. उस समय की साफ कर दिया गया था कि गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो और तंबाकू ब्रांड को बोली नहीं लगानी है. उन्हें बोली में उतरने के लिए प्रतिबंधित किया गया था. सरकार के ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के तहत ड्रीम11 को बाहर कर दिया था.
🚨 APOLLO TYERS × INDIAN CRICKET 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) September 16, 2025
- Apollo Tyres will be the new Jersey Sponsor of the Indian team. [Sahil Malhotra from TOI]
4.5 Crore per game which is higher than the previous Jersey Sponsors. pic.twitter.com/voRGKLQtR2
भारतीय पुरुष टीम का वर्तमान में चल रहे दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में कोई स्पॉन्सर के खेल रही है. तो वहीं भारतीय महिला टीम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में बिना स्पॉन्सर के हिस्सा ले रही है. अब टीम इंडिया की जर्सी पर कब से अपोलो टायर्स कब से दिखाई देगा ये आने वाला वक्त बताया.
जानिए अपोलो टायर्स से जुड़ी कुछ खास जानकारी
अपोलो टायर्स लिमिटेड दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है. इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी. ये भारतीय टायर्स कंपनी है. इसका पहला संयंत्र पेरम्बरा, त्रिशूर, केरल, भारत में चालू किया गया था. इसका कारोबार भारत के अलावा नीदरलैंड और हंगरी में भी चलता था. इसके चेयरमैन ओंकार सिंह कंवर और वाइस चेयरमैन नीरज कंवर हैं.