GST की IPL पर पड़ी मार, इतने महंगे हुए टिकट, जानें एक क्लिक में पूरी जानकारी - GST ON IPL TICKET

GST On IPL Ticket: क्रिकेट प्रशंसकों को अब IPL मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.

आरसीबी IPL ट्रॉफी के साथ
आरसीबी IPL ट्रॉफी के साथ (IANS PHOTO)
Published : September 4, 2025 at 1:57 PM IST

IPL ticket prices: केंद्र सरकार ने GST नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, और वर्तमान में चार जीएसटी स्लैब में से सिर्फ दो स्लैब (5 और 18 प्रतिशत) जारी रखने का फैसला किया है. जबकि 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को हटाने का फैसला किया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया. जो 22 सितंबर से देश में लागू होगा.

हालांकि, दो स्लैब वाली व्यवस्था के साथ, केंद्र ने 40 प्रतिशत का एक नया विशेष कर स्लैब भी पेश किया है. जिसमें लग्जरी सामानों, महंगी कारें, तंबाकू उत्पाद और सिगरेट इस स्लैब के अंतर्गत आएंगे. इनके साथ ही, रेस क्लब, लीजिंग या रेंटल सेवाएं, घुड़दौड़, कैसीनो, सट्टा, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग और खेल आयोजन भी इसके दायरे में आएंगे. इसी क्रम में, हाई-प्रोफाइल आईपीएल पर भी 40 प्रतिशत कर लगेगा. जिसकी वजह से आईपीएल मैचों के टिकटों की कीमतें भी बढ़ जाएगी.

IPL टिकट हुए मंहगे
नए GST नियमों के कारण कई चीजें सस्ती हुई हैं लेकिन आईपीएल के टिकट काफी महंगे हो गए हैं. क्योंकि सरकार नें प्रीमियम खेल आयोजनों पर GST 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का फैसला किया है. इससे उन प्रशंसकों पर और बोझ पड़ेगा जो स्टेडियम में आईपीएल मैच देखना चाहते हैं.

पिछली कर व्यवस्था के तहत, 1,000 रुपये के टिकट पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जिससे कुल कीमत 1,280 रुपये हो जाती थी. आब 40 प्रतिशत नई दर के साथ, वही टिकट 1,400 रुपये का हो जाएगा, यानी हर 1,000 रुपये के खर्च पर 120 रुपये की बढ़ोतरी.

GST की IPL पर पड़ी मार, इतने महंगे हुए टिकट
GST की IPL पर पड़ी मार, इतने महंगे हुए टिकट (IANS PHOTO)

आईपीएल के टिकटों के दाम

टिकट की कीमत28% GST40% GSTबढ़ोत्तरी
₹500₹640 ₹700₹60
₹1000 ₹1280 ₹1400 ₹120
₹2000 ₹2560 ₹2800 ₹240

हालांकि सरकार ने आईपीएल का विशेष रूप से उल्लेख किया है, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) और इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) जैसी अन्य प्रमुख लीग भी 40 प्रतिशत कर के दायरे में आएंगी या नहीं.

अंतर्राष्ट्रीय मैचों के टिकट
अब सवाल ये भी है कि क्या नया जीएसटी स्लैब भारत के अंतरराष्ट्रीय मैचों को भी प्रभावित करेगा. तो इसका जवाब है, नहीं. अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और 500 ​​रुपये से कम कीमत वाले टिकटों पर कोई कर नहीं लगेगा. यदि कीमत 500 रुपये से अधिक है, तो उन टिकटों पर कर की दर वर्तमान की तरह 18 प्रतिशत होगी. यानी इसमें टीम इंडिया के मैच और अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल हैं. इन मैचों पर 40 प्रतिशत का विशेष कर लागू नहीं होगा. ये 18 प्रतिशत के स्लैब में ही रहेंगे.

क्रिकेट प्रशंसक हुए चिंतित
इसके साथ ही, संबंधित स्टेडियम के आधार पर ऑनलाइन बुकिंग शुल्क और अतिरिक्त शुल्क भी लगेंगे. इससे दर्शकों पर और बोझ पड़ेगा. यह बोझ हर उस दर्शक पर पड़ेगा जो स्टेडियम में मैच देखना चाहता है. प्रशंसक इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं. उनका मानना ​​है कि फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और दर्शकों के हित में कोई भी निर्णय लेना चाहिए.

