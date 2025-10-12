ETV Bharat / sports

झारखंड थ्रोबॉल संघ की एजीएम में नई कार्यकारिणी गठित, वेदांत कौस्तव अध्यक्ष और डॉ. राजेश गुप्ता चेयरमैन बने

रांची: झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ की वार्षिक आमसभा (A.G.M) रविवार को रांची में आयोजित की गई. बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डॉ. राजेश गुप्ता को चेयरमैन, वेदांत कौस्तव को अध्यक्ष, राजेश कुमार को सचिव और कीर्ति कुमार को कोषाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया.

बैठक में राज्य में थ्रोबॉल खेल के विकास के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम पर विस्तृत चर्चा की गई. हाल ही में रांची में आयोजित राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता की समीक्षा की गई और इसके सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित सदस्यों को धन्यवाद दिया गया.

बैठक में बतौर प्रवेक्षक थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव संजीव कुमार उपस्थित रहे. वहीं दिल्ली से आए तकनीकी विशेषज्ञ कैलाश कुमार ने नई खेल नीति पर अपने विचार रखते हुए संघ की संरचना में आवश्यक सुधार की जरूरत पर बल दिया.

संघ के नए चेयरमैन डॉ. राजेश गुप्ता ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. हमारा लक्ष्य है कि थ्रोबॉल खेल को राज्य के हर जिले और विद्यालय तक पहुँचाया जाए, ताकि नई पीढ़ी इस खेल से जुड़ सके.