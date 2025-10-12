ETV Bharat / sports

झारखंड थ्रोबॉल संघ की एजीएम में नई कार्यकारिणी गठित, वेदांत कौस्तव अध्यक्ष और डॉ. राजेश गुप्ता चेयरमैन बने

झारखंड थ्रोबॉल संघ की एजीएम की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है. वेदांत कौस्तव अध्यक्ष बने हैं.

Jharkhand Throwball Association
झारखंड थ्रोबॉल संघ की एजीएम में नई कार्यकारिणी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 4:59 PM IST

रांची: झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ की वार्षिक आमसभा (A.G.M) रविवार को रांची में आयोजित की गई. बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डॉ. राजेश गुप्ता को चेयरमैन, वेदांत कौस्तव को अध्यक्ष, राजेश कुमार को सचिव और कीर्ति कुमार को कोषाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया.

बैठक में राज्य में थ्रोबॉल खेल के विकास के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम पर विस्तृत चर्चा की गई. हाल ही में रांची में आयोजित राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता की समीक्षा की गई और इसके सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित सदस्यों को धन्यवाद दिया गया.

झारखंड थ्रोबॉल संघ की एजीएम में नई कार्यकारिणी गठित (ईटीवी भारत)

बैठक में बतौर प्रवेक्षक थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव संजीव कुमार उपस्थित रहे. वहीं दिल्ली से आए तकनीकी विशेषज्ञ कैलाश कुमार ने नई खेल नीति पर अपने विचार रखते हुए संघ की संरचना में आवश्यक सुधार की जरूरत पर बल दिया.

संघ के नए चेयरमैन डॉ. राजेश गुप्ता ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. हमारा लक्ष्य है कि थ्रोबॉल खेल को राज्य के हर जिले और विद्यालय तक पहुँचाया जाए, ताकि नई पीढ़ी इस खेल से जुड़ सके.

अध्यक्ष वेदांत कौस्तव ने कहा कि नई कार्यकारिणी पारदर्शी और पेशेवर तरीके से खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी. हम राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए ठोस कार्ययोजना बना रहे हैं. बैठक के अंत में कोषाध्यक्ष कीर्ति कुमार ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

  • नई कार्यकारिणी इस प्रकार है:
  • संरक्षक – चंद्रभूषण झा, गोविंद झा
  • चेयरमैन – डॉ. राजेश गुप्ता
  • अध्यक्ष – वेदांत कौस्तव
  • कार्यकारी अध्यक्ष – नगीना कुमार
  • उपाध्यक्ष – जमी़ल अंसारी, राजेश कुमार सिंह, गूंजल सिंह, सोनू सिंह, आशुतोष गोस्वामी, डॉ. लाल मनीष नाथ शाहदेव, बिस्वास उरांव, कृष्णा सिंह
  • सचिव – राजेश कुमार
  • संयुक्त सचिव – विश्वजीत कुमार, नीरज वर्मा, आशीष पाठक, देवव्रत कुमार, राकेश कुमार, दीपक वर्मा, गोकुलानंद मिश्रा
  • कोषाध्यक्ष – कीर्ति कुमार
  • कार्यकारिणी सदस्य – गौतम सिंह, क्वीन ठाकुर, विवेक कुमार, अमित कुमार, मोहम्मद अमीरुल, अन्नु यादव, दीपक कुमार, सुनीता महतो, सुकांता कुंडू, सरस्वती उरांव, जेबा परवीन, अबोध राम, रविंद्र कुमार, अमरलाल मुंडा और दुर्गा कुमार
  • टेक्निकल कमिटी चेयरमैन – विवेक कुमार
  • रेफरी बोर्ड चेयरमैन – क्वीन ठाकुर

