ETV Bharat / sports

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी का गठन, पहली बार किसी संघ को मिली महिला सचिव

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को पहली बार मिली महिला सचिव, नई कार्यकारिणी में दीपक मेहरा बने अध्यक्ष, ये रही पदाधिकारियों की लिस्ट

CAU Secretary Kiran Rautela Verma
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड कार्यकारिणी के पदाधिकारी (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 8:31 PM IST

3 Min Read

देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जिसमें सिंगल नॉमिनेशन के बाद अध्यक्ष के पद पर दीपक मेहरा और सचिव के पद पर किरण रौतेला वर्मा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है. देहरादून के आईएसबीटी स्थित एक होटल में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई. इस दौरान एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं भी दी.

बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू हुई थी, जो 30 अगस्त तक चली. पहले दिन 8 पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए, लेकिन दूसरे दिन कोई नया नामांकन नहीं हुआ. जिसके परिणामस्वरूप शनिवार यानी 6 सितंबर को सीएयू की एजीएम की बैठक में सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी का गठन (ETV BHARAT)

इस नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष दीपक मेहरा, उपाध्यक्ष अजय पांडे, सचिव किरण रौतेला वर्मा, संयुक्त सचिव नूर आलम, कोषाध्यक्ष मानस बंगवाल, काउंसलर पद पर मनोज नौटियाल और गवर्निंग काउंसिल के दो सदस्यों के रूप में सुनील कुमार जोशी व अरुण तिवारी को निर्वाचित किया गया है. वहीं, ईटीवी भारत ने नवनिर्वाचित सचिव किरण रौतेला वर्मा से खास बातचीत की. साथ ही जाना कि महिला होने के नाते अब उत्तराखंड के क्रिकेट में उनका किस तरह से योगदान रहने वाला है?

"पिछले कुछ सालों में जिस तरह से उत्तराखंड में सीएयू ने क्रिकेट की दिशा में बेहद अच्छा कार्य किया है, इस लिगेसी को वो आगे बढ़ाकर ले जाएंगे. यह टीमवर्क है और सभी साथियों के सहयोग से उत्तराखंड में क्रिकेट को और आगे लेकर जाया जाएगा. उत्तराखंड में सरकार भी लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है. निश्चित तौर से मैं भी एक महिला हूं और क्रिकेट में महिलाओं को पूरा सपोर्ट मिले. जिस तरह से उत्तराखंड में पहले से ही क्रिकेट के क्षेत्र में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, इसे और आगे लेकर जाया जाएगा."- किरण रौतेला वर्मा, सचिव, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड

उत्तरकाशी की रहने वाली हैं किरण रौतेला: बता दें किरण रौतेला वर्मा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की पहली महिला सचिव हैं. जो उत्तरकाशी जिले के बड़कोट स्थित तुनालका गांव की निवासी हैं. उनके पिता केदार सिंह रौतेला और माता सुशीला रौतेला हैं. उनकी इस उपलब्धि पर पर्वतीय समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है. सीएयू की कार्यकारिणी में इस बार गढ़वाल व कुमाऊं दोनों जगह का अद्भुत संगम दिखाई देता है.

Cricket Association of Uttarakhand
सीएयू सचिव किरन रौतेला वर्मा (फोटो- ETV Bharat)

नव निर्वाचित सचिव किरण रौतेला वर्मा ने कहा कि सीएयू में महिला सचिव के निर्वाचित होने से उत्तराखंड में महिला क्रिकेट के विकास को नई दिशा मिलेगी और महिला खिलाड़ी क्रिकेट में भागीदारी करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होंगी. किरण की नियुक्ति को उत्तराखंड क्रिकेट के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. पर्वतीय क्षेत्र की इस बेटी की उपलब्धि ने न केवल स्थानीय समुदाय को गौरवान्वित किया है, बल्कि राज्य में क्रिकेट प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया है.

"अल्प समय में ही उत्तराखंड की क्रिकेट एसोसिएशन ने काफी उपलब्धियां हासिल की है. अब वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से उत्तराखंड में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा."- दीपक मेहरा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

CAU NEW WORKING COMMITTEECAU SECRETARY KIRAN RAUTELA VERMAक्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंडदेहरादून सीएयू कार्यकारिणी गठनCRICKET ASSOCIATION OF UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.