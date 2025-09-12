ETV Bharat / sports

नेपाल में Gen-Z विरोध प्रदर्शन से प्रभावित हुआ टी20 क्रिकेट विश्व कप, काठमांडू में होने वाले मैच हुए रद्द

नई दिल्ली: नेपाल में वर्तमान में जेन-जी आंदोलन के बाद राजनीतिक संकट है और पूरे देश में अशांति का माहौल है. नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसी तरह इस साल नवंबर में होने वाले पहले महिला टी20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप के लिए काठमांडू को एक स्थल बनाया गया था. जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने मैच खेल सके. पाकिस्तान के मैचों की मेजबानी के लिए अब एक वैकल्पिक स्थल पर विचार किया जा रहा है.

काठमांडू में होने थे पाकिस्तान के मैच

महिला टी20 ब्लाइंड विश्व कप नई दिल्ली और बेंगलुरु में आयोजित किया जाना था लेकिन पाकिस्तान के मैचों के लिए काठमांडू को चुना गया. भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट संघ ने एक बयान में कहा कि, शुरुआत में काठमांडू को तीसरे मेजबान शहर के रूप में चुना गया था जहां पाकिस्तान के मैच होने थे. हालांकि, नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक वैकल्पिक स्थल पर विचार किया जा रहा है.

पाकिस्तानी टीम भारत खेलने नहीं आएगी

पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. इसके बाद भारत सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ द्विपक्षीय मैच खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया. वहीं टूर्नामेंट में खेलने वाली कई टीमों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन राजनीतिक तनाव और भारत द्वारा अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आने से बच रहे हैं.