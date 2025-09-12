नेपाल में Gen-Z विरोध प्रदर्शन से प्रभावित हुआ टी20 क्रिकेट विश्व कप, काठमांडू में होने वाले मैच हुए रद्द
नेपाल में Gen-Z विरोध प्रदर्शन से टी-20 क्रिकेट विश्व कप 2025 भी प्रभावित हो गया है. काठमांडू तटस्थ स्थल से बाहर हो गया है.
Published : September 12, 2025 at 11:37 AM IST
नई दिल्ली: नेपाल में वर्तमान में जेन-जी आंदोलन के बाद राजनीतिक संकट है और पूरे देश में अशांति का माहौल है. नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसी तरह इस साल नवंबर में होने वाले पहले महिला टी20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप के लिए काठमांडू को एक स्थल बनाया गया था. जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने मैच खेल सके. पाकिस्तान के मैचों की मेजबानी के लिए अब एक वैकल्पिक स्थल पर विचार किया जा रहा है.
काठमांडू में होने थे पाकिस्तान के मैच
महिला टी20 ब्लाइंड विश्व कप नई दिल्ली और बेंगलुरु में आयोजित किया जाना था लेकिन पाकिस्तान के मैचों के लिए काठमांडू को चुना गया. भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट संघ ने एक बयान में कहा कि, शुरुआत में काठमांडू को तीसरे मेजबान शहर के रूप में चुना गया था जहां पाकिस्तान के मैच होने थे. हालांकि, नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक वैकल्पिक स्थल पर विचार किया जा रहा है.
पाकिस्तानी टीम भारत खेलने नहीं आएगी
पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. इसके बाद भारत सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ द्विपक्षीय मैच खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया. वहीं टूर्नामेंट में खेलने वाली कई टीमों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन राजनीतिक तनाव और भारत द्वारा अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आने से बच रहे हैं.
STORY | Nepal turmoil: Kathmandu dropped as neutral venue for Blind T20 CWC for women— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2025
The turmoil in Nepal has forced the organisers to drop Kathmandu as neutral venue for the inaugural women's T20 World Cup Cricket for the Blind to held in India in November this year and an… pic.twitter.com/PZeZE3V6Rf
11 नवंबर से शुरू होगा मुकाबला
महिला टी20 ब्लाइंड विश्व कप 11 से 25 नवंबर तक खेला जाएगा. इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें हिस्सा लेंगी. विश्व कप में 21 लीग मैच, दो सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच होगा. भारत ने टूर्नामेंट के लिए 16 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा कर दी है. दीपिका टीसी को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है जबकि गंगा एस कदम को उप-कप्तान बनाया गया है.
भारतीय महिला टीम
बी1 श्रेणी: सिमू दास (दिल्ली), पी. करुणा कुमारी (आंध्र प्रदेश), अनु कुमारी (बिहार), जमुना रानी टुडू (ओडिशा) और काव्या वी (कर्नाटक).
बी2 श्रेणी: अनेखा देवी (दिल्ली), बसंती हंसदा (ओडिशा), सिमरनजीत कौर (राजस्थान), सुनीता सार्थे (मध्य प्रदेश) और पार्वती मरांडी (ओडिशा)य
बी3 श्रेणी: दीपिका टीसी (कर्नाटक, कप्तान), फूला सोरेन (ओडिशा), गंगा एस कदम (महाराष्ट्र), काव्या एनआर (कर्नाटक), सुषमा पटेल (मध्य प्रदेश) और दुर्गा येवले (मध्य प्रदेश).