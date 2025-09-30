NEP vs WI: नेपाल ने शारजाह में रचा इतिहास, वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में हराकर जीती सीरीज
NEP vs WI 2nd T20 Match: नेपाल ने शारजाह में दूसरे टी20आई में वेस्टइंडीज को 90 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है.
Published : September 30, 2025 at 9:51 AM IST
हैदराबाद: नेपाल के लिए 29 सितंबर की तारीख यादगार बन गई, जब उन्होंने ने दो बार की वर्ल्ड टी20 चैंपियन वेस्टइंडीज को 90 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली. ये नेपाल की किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीत थी.
शारजाह में खेले गए दूसरे टी20 मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. आसिफ शेख के 47 गेंदों में 68 रन और संदीप जोरा के 39 गेंदों में 63 रनों की पारी की बदौलत नेपाल 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाने में कामयाब रहा.
174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम बुरी तरह से लड़खड़ा गई. नेपाल के मोहम्मद आदिल के 4 विकेट और कुशल भुरटेल के 3 विकेट ने वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 17.1 ओवर में केवल 83 रनों पर ही समेट दिया, जिसकी वजह से उनको एक सहयोगी टीम से 90 रनों के अंतर हार का सामना करना पड़ा.
🌟 𝙍𝙪𝙣𝙨 𝙗𝙮 𝙎𝙝𝙚𝙞𝙠𝙝, 𝙬𝙧𝙚𝙘𝙠𝙖𝙜𝙚 𝙗𝙮 𝘼𝙖𝙙𝙞𝙡. 🚒
🏏Aasif Sheikh — POTM with 68*(47), 2️⃣ sixes& 8️⃣ fours!
☄️Mohammad Aadil Alam — Ujooba highest wicket-taker with 4️⃣ stunning W!
वेस्टइंडीज के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 83 रनों पर ऑलआउट हो गई, जो पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी सहयोगी टीम के खिलाफ किसी पूर्ण सदस्य टीम का सबसे छोटा स्कोर है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 2014 के टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के नाम था जब वो नीदरलैंड के खिलाफ 88 रनों के स्कोर आउट हो गई थी.
नेपाल ने रचा इतिहास
नेपाल 90 रनों से जीतकर पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली सहयोगी टीम बन गई. इससे पहले ये रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम था, जिन्होंने 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 81 रनों से जीत दर्ज की थी.
बता दें कि पहले मैच में नेपाल ने वेस्टइंडीज ने 19 रनों से मात दी थी, और दूसरे मैच में 90 रनों से मात दी है. तीसरा और आखिरी मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा.
प्लेयर ऑफ दि मैच चुने जाने वाले आसिफ शेख ने कहा कि क्रिकेट नेपाल के लिए एक त्योहार है, और हम अपने प्रशंसकों के आभारी हैं जो हर जगह हमारा समर्थन करते हैं. हम श्रृंखला 3-0 से समाप्त करना चाहते हैं.