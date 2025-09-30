ETV Bharat / sports

NEP vs WI: नेपाल ने शारजाह में रचा इतिहास, वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में हराकर जीती सीरीज

नेपाल ने शारजाह में रचा इतिहास ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 30, 2025 at 9:51 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: नेपाल के लिए 29 सितंबर की तारीख यादगार बन गई, जब उन्होंने ने दो बार की वर्ल्ड टी20 चैंपियन वेस्टइंडीज को 90 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली. ये नेपाल की किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीत थी. शारजाह में खेले गए दूसरे टी20 मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. आसिफ शेख के 47 गेंदों में 68 रन और संदीप जोरा के 39 गेंदों में 63 रनों की पारी की बदौलत नेपाल 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाने में कामयाब रहा. 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम बुरी तरह से लड़खड़ा गई. नेपाल के मोहम्मद आदिल के 4 विकेट और कुशल भुरटेल के 3 विकेट ने वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 17.1 ओवर में केवल 83 रनों पर ही समेट दिया, जिसकी वजह से उनको एक सहयोगी टीम से 90 रनों के अंतर हार का सामना करना पड़ा.