ETV Bharat / sports

इधर आप एशिया कप में बिजी थे, उधर नेपाल ने क्रिकेट में रच दिया इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर सबको चौंकाया

NEP vs WI 1st T20: दो बार की वर्ल्ड चैंपियन को नेपाल ने पहले टी20 मैच में हराकर इतिहास रच दिया है.

नेपाल ने क्रिकेट में रच दिया इतिहास
नेपाल ने क्रिकेट में रच दिया इतिहास (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 9:44 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: क्रिकेट प्रशंसक अभी एशिया कप 2025 में बिजी थे, जिसका फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 28 सितंबर को दुबई में खेला जाना है. उससे ठीक एक दिन पहले यानी शनिवार 27 सितंबर को एक चौंकाने वाली खबर ये आई कि नेपाल ने यूएई में ही वेस्टइंडीज को पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में हराकर इतिहास रच दिया है.

नेपाल ने तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 19 रनों से हराया. जिसके साथ वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के पूर्ण सदस्य के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज करने में कामयाब रहा.

इसके अलावा ये नेपाल की किसी पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहली जीत. उन्होंने 2014 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी, लेकिन तब अफगानिस्तान एक सहयोगी टीम थी.

वहीं दूसरी ओर 2022 विश्व कप में होबार्ट में स्कॉटलैंड से हारने के बाद, वेस्टइंडीज की यह एक और एसोसिएट टीम से हार है. वे 2014 में आयरलैंड से और 2016 टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान से हारे थे, जब ये दोनों टीमें एसोसिएट सदस्य थीं.

अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत नेपाल ने वेस्टइंडीज की उस टीम पर 19 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जो अपने कुछ बड़े खिलाड़ियों के बिना खेल रही थी. इसके परिणामस्वरूप, नेपाल ने तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली, जिसका दूसरा मैच 29 सितंबर को खेला जाएगा.

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में, वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर एसोसिएट सदस्य टीम के खिलाफ पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया. उन्होंने नेपाल को 148/8 के मामूली स्कोर पर रोक दिया, जिसे हिमालय की इस टीम ने अपने मध्य क्रम के महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत बनाया.

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों अकील हुसैन ने कुशल भुर्टेल (5) और जेसन होल्डर ने आसिफ शेख (3) को आउट कर नेपाल का स्कोर चौथे ओवर में 12/2 कर दिया. कप्तान रोहित पौडेल (35 गेंदों पर 38 रन), कुशल मल्ला (21 गेंदों पर 30 रन) और गुलसन झा (16 गेंदों पर 22 रन) की बदौलत टीम 148/8 के स्कोर तक पहुंच पाई. हालांकि लेग स्पिनर नवीन बिदाईसी ने लगातार दो ओवरों में पौडेल और मल्ला को आउट किया, लेकिन इसके बावजूद टीम 148/8 के स्कोर तक पहुंच पाई.

वेस्टइंडीज के लिए होल्डर ने 20 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि बिदाईसी ने 29 रन देकर 3 विकेट लिए.

149 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने काइल मेयर्स को पांच रन पर आउट कर दिया, जिन्हें कुशल भुर्टेल ने रन आउट कर दिया. वेस्टइंडीज की टीम कभी भी अच्छी शुरुआत नहीं कर पाई और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही. आमिर जंगू (22 गेंदों पर 19 रन), अकीम ऑगस्टे (7 गेंदों पर 15 रन), कीसी कार्टी (15 गेंदों पर 16 रन) और नवीन बिदाईसी (25 गेंदों पर 22 रन) बड़ा स्कोर नहीं बना सके.

फैबियन एलन (14 गेंदों पर 19 रन) और कप्तान अकील होसेन (9 गेंदों पर 18 रन) के निचले क्रम के प्रयासों के बावजूद, वेस्टइंडीज केवल 129/9 रन ही बना सकी और नेपाल को 19 रनों से यादगार जीत दिलाई.

ये भी पढ़ें

एशिया कप: 41 साल में पहली बार होगा भारत-पाकिस्तान का फाइनल, 17वें संस्करण में 9वीं बार खिताब जीतने उतरेगी टीम

एशिया कप फाइनल में भारत को कैसे हराएं ? शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

Last Updated : September 28, 2025 at 10:00 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NEP VS WI 1ST T20 MATCHNEPAL WEST INDIES MATCHNEP VS WI SCORECARDनेपाल क्रिकेट टीमNEP VS WI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.