आज इस देश में भिड़ेगा भारत और पाकिस्तान, जानें कब और कहां देख सकेंगे मैच ?

World Athletics Championship 2025: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो के फाइनल में कुल 12 खिलाड़ी भाग लेंगे.

Neeraj vs Arshad
नीरज बनाम अरशद (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
हैदाराबाद: एशिया कप 2025 में 21 सितंबर को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई को हराकर सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर लिया है. लेकिन उससे पहले क्रिकेट प्रशंसकों को जापान के टोक्यो में खेले जा रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान एक और कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली हैं. ये महामुकाबला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो के फाइनल में होने वाला, जो कि आज ही यानी 18 सितंबर को खेला जाना है.

कल खेले गए क्वालीफाई राउंड में भारत के नीरज चोपड़ा और सचिन यादव के साथ साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी शानदार थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई थी. वैसे तो फाइनल मैच में कुल 12 एथीलीट मैदान में उतरेंगे. लेकिन सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर टिकी होंगी, क्योंकि वो अपने खिताब की रक्षा के लिए मैदान में उतरेंगे.

सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर टिकी होंगी
सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर टिकी होंगी (IANS PHOTO)

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जवेलिन थ्रो फाइनलिस्ट

  • जूलियन वेबर (जर्मनी)
  • एंडरसन पीटर्स (जर्मनी)
  • अरशद नदीम (पाकिस्तान)
  • नीरज चोपड़ा (भारत)
  • जूलियस येगो (केन्या)
  • कर्टिस थॉम्पसन (अमेरिका)
  • कैमरून मैकएंटायर (ऑस्ट्रेलिया)
  • डेविड वेगनर (पोलैंड)
  • सचिन यादव (भारतीय)
  • रुमेश थरंगा पथिरगे (श्रीलंका)
  • जैकब वडलेज (चेक गणराज्य)
  • केशोर्न वालकॉट (त्रिनिदाद और टोबैगो)

क्वालीफिकेशन मार्क
बता दें कि एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर, जूलियस येगो, डेविड वेगनर, अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा और कर्टिस थॉम्पसन ने क्वालीफिकेशन मार्क को पार करके फाइनल में जगह बनाई, जबकि बाकी पांच एथलीटों ने क्वालिफिकेशन राउंड में प्रदर्शन की बुनियाद पर फाइनल में पहुंचे हैं. बता दें क्वालीफिकेशन मार्क 84.50 था. दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर फाइनल में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तीसरे थ्रो में 85.28 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर फाइनल में जगह बनाई.

कब और कहां देखें?
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जैवलिन थ्रो का फाइनल गुरुवार, 18 सितंबर को भारतीय समयानुसार शाम 3:53 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और स्टार स्पोरट्स 2 पर किया जाएगा इसके मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

