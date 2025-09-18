ETV Bharat / sports

आज इस देश में भिड़ेगा भारत और पाकिस्तान, जानें कब और कहां देख सकेंगे मैच ?

नीरज बनाम अरशद ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 18, 2025 at 1:41 PM IST 2 Min Read