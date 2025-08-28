नई दिल्ली: भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज रात ज्यूरिख में डायमंड लीग 2025 के फाइनल में नजर आने वाले हैं. नीरज इस भाला फेंक स्पर्धा में जीतने के प्रबल दावेदार हैं. 2022 में डायमंड लीग खिताब जीतने के बाद नीरज अपना दूसरा डायमंड लीग खिताब जीतने के लिए उतरेंगे. नीरज चोपड़ा इस स्पर्धा में भारतीय समयानुसार रात 11:45 बजे एक्शन में नजर आएंगे. इस मैच का प्रसारण डायमंड लीग के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर किया जाएगा.
इन खिलाड़ियों से मिलेगी नीरज को चुनौती
डायमंड लीग 2025 के फाइनल में नीरीज चोपड़ा का सीधा मुकाबला साइमन वीलैंड (एसबी: 79.33 मीटर) और मोल्दोवा के एंड्रियन मार्डारे (82.38 मीटर) से होगा. इन को मात देकर नीरज एक बार फिर खिताब अपने नाम करना चाहेंगे. स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित लेट्ज़िग्रुंड स्टेडियम में होने वाले इस इवेंट में सभी भारतीय फैंस को उनसे जीतने उम्मीद होगी.
After a phenomenal season and achieving the 90m mark , Javelin G.O.A.T Neeraj Chopra is ready to give his best at the Diamond League Final in Zurich, Switzerland🇨🇭
Catch him live tonight from 11:15 PM onwards.
दूसरी बार खिताब जीतने उतरेंगे नीरज चोपड़ा
आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने 3 साल पहले ज्यूरिख ने इसी स्टेडियम में पहली और एकमात्र डायमंड लीग ट्रॉफी जीती थी. इस दो दिवसीय डायमंड लीग फाइनल की शुरुआत बुधवार को हुई थी. जबकि नीरज चोपड़ा का भाला फेंक इवेंट गुरुवार यानी आज राज खेला जाएगा.
27 वर्षीय भारतीय एथलीट ने इस सीजन में दो डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है. दोहा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ 90.23 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे और पेरिस चरण में 88.16 मीटर के साथ जीत हासिल की थी. फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के बाद उन्होंने 2025 डायमंड लीग सीजन के सिलेसिया और ब्रुसेल्स चरण से बाहर रहने का फैसला किया.
नीरज चोपड़ा को सात खिलाड़ियों से फाइनल में चुनौती मिलने वाली हैं. इस दल में छह एथलीट दुनिया के शीर्ष 10 में शामिल हैं. इनमें से ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स नीरज के लिए चुनौती साबित कर सकते हैं. जर्मनी के जूलियन वेबर जिन्होंने इस साल की शुरुआत में दोहा में नीरज को हराया था. वो भी उनके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. केशोर्न वालकॉट और जूलियस येगो से भी नीरज को कड़ी चुनौती मिलने वाली है.
