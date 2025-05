ETV Bharat / sports

नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में मिला प्रमोशन, अब इस बड़े पद की संभालेंगे कमान - NEERAJ CHOPRA

नीरज चोपड़ा ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 14, 2025 at 7:01 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 7:11 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट और स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. नीरज को भारतीय सेना में प्रमोशन हासिल हुआ है. अब नीरज की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त रहेंगे. इसका ऐलान रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की साप्ताहिक अधिकृत पत्रिका, गेजेट ऑफ इंडिया में किया गया है. इस दिन से लागू हुई नई रैंक

इससे पहले स्टार खिलाड़ी आर्मी में सूबेदार के पद पर तैनात थे. चोपड़ा की नई रैंक 16 अप्रैल 2025 से हो गई है. अब वह सूबेदार नहीं बल्कि टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. इससे नीरज के परिवार और उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला बड़ा सम्मान

बताते चलें के भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भारत की टेरिटोरियल आर्मी रेगुलेशन, 1948 के Para-31 के तहत सेना में भर्ती किया गया था. अब उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है. नीरज राजपूताना राइफल्स में सूबेदार के पद साल 2016 में शामिल किए गए थे. अब उनका प्रमोशन मिला है. नीरज चोपड़ा में 2016 की IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद चर्चा में आए थे. वो 2017 के एशियाई खेलों में चैंपियन बने. गोल्ड कोस्ट 2018 राष्ट्रमंडल खेलों और जकार्ता 2018 एशियाई खेलों में वो स्वर्ण जीतने वाले एथलीट बने. टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत कर सभी को हैरान कर दिया. इसके बाद उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर में मेडल अपने नाम किया. इसके साथ ही वो भारत के लिए ओपंपिक में डबल मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए. नीरज चोपड़ा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने 2018 में एथलेटिक्स के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उसके बाद टोक्यों में गोल्ड मेडल जीतने के बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 2022 में नीरज को पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया. ये खभर भी पढ़ें: इस खेल पर भी गिरी भारत-पाकिसतान हमलों की गाज, अनिश्चितकाल के लिए किया गया स्थगित

