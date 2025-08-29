ETV Bharat / sports

डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया दूसरा स्थान, जूलियन वेबर बने विनर - NEERAJ CHOPRA

नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में 85.1 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे और जूलियन वेबर से हार गए.

Neeraj Chopra
नीरज चोपड़ा (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 9:12 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली : शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे, जिसका फाइनल गुरुवार देर रात ज्यूरिख के लेट्ज़िग्रुंड स्टेडियम में खेला गया. चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 84.35 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल में अच्छी शुरुआत की. पहले प्रयास के बाद, जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.37 मीटर के विशाल थ्रो के साथ बढ़त बना ली. इस समय नीरज तीसरे स्थान पर थे.

हरियाणा के रहने वाले नीरज अपने दूसरे प्रयास में केवल 84 मीटर का थ्रो ही कर पाए। तीसरे, चौथे और पाँचवें प्रयास में उन्होंने फाउल किया. प्रत्येक भाला फेंक खिलाड़ी के छह प्रयास होते हैं, और अपने छठे और अंतिम प्रयास में, नीरज 85.1 मीटर का थ्रो कर पाए. इससे उनका दूसरा स्थान सुनिश्चित हो गया, जबकि वेबर ने 91 मीटर से अधिक के थ्रो के साथ डायमंड लीग जीत ली.

केशोम वालकॉट 84.95 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे. यह लगातार तीसरी बार है जब नीरज इस टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे हैं. ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चोपड़ा 2022 में किसी भी स्पर्धा में डायमंड लीग चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय बने. दिलचस्प बात यह है कि उस वर्ष भी फाइनल ज्यूरिख में ही हुआ था. इस स्टार एथलीट ने क्रमशः यूजीन और ब्रुसेल्स में आयोजित दो बाद के संस्करणों में भी फाइनल में जगह बनाई. हालांकि दोनों ही मौकों पर वह उपविजेता रहे.

ज्यूरिख फाइनल 2025 डायमंड लीग सीजन का समापन था, जिसमें दो दिवसीय फाइनल से पहले 14 नियमित चरण आयोजित किए गए थे. 27 वर्षीय भारतीय एथलीट ने इस सीज़न में दो डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है - दोहा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ 90.23 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे और पेरिस चरण में 88.16 मीटर के साथ जीत हासिल की.

फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के बाद, नीरज ने 2025 डायमंड लीग सीज़न के सिलेसिया और ब्रुसेल्स चरण से बाहर रहने का फैसला किया, जिसमें भाला फेंक प्रतियोगिताएँ भी शामिल थीं. फाइनल में सात खिलाड़ियों का एक मज़बूत दल शामिल था, जिसमें छह एथलीट दुनिया के शीर्ष 10 में शामिल थे. ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ज्यूरिख मीट में मौजूदा डायमंड लीग चैंपियन के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने पिछले साल ब्रुसेल्स में नीरज को सिर्फ़ एक सेंटीमीटर से हराया था.

विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर चल रहे जर्मनी के जूलियन वेबर, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में दोहा में नीरज को हराया था, लंदन 2012 ओलंपिक चैंपियन केशोर्न वालकॉट और पूर्व विश्व खिताब विजेता जूलियस येगो भी इस दौड़ में शामिल थे. विश्व के 43वें नंबर के खिलाड़ी साइमन वीलैंड मेजबान देश की ओर से फाइनल में शामिल हुए. फाइनल नीरज के लिए सितंबर 2025 में टोक्यो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में अपने बड़े खिताब की रक्षा के लिए तैयारी करने का एक आदर्श मंच बन गया.

ये खबर भी पढ़ें : नीरज चोपड़ा के पास होगा दूसरी बार डायमंड लीग का खिताब जीतने का मौका, जानिए कब और कहां देखें मैच

नई दिल्ली : शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे, जिसका फाइनल गुरुवार देर रात ज्यूरिख के लेट्ज़िग्रुंड स्टेडियम में खेला गया. चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 84.35 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल में अच्छी शुरुआत की. पहले प्रयास के बाद, जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.37 मीटर के विशाल थ्रो के साथ बढ़त बना ली. इस समय नीरज तीसरे स्थान पर थे.

हरियाणा के रहने वाले नीरज अपने दूसरे प्रयास में केवल 84 मीटर का थ्रो ही कर पाए। तीसरे, चौथे और पाँचवें प्रयास में उन्होंने फाउल किया. प्रत्येक भाला फेंक खिलाड़ी के छह प्रयास होते हैं, और अपने छठे और अंतिम प्रयास में, नीरज 85.1 मीटर का थ्रो कर पाए. इससे उनका दूसरा स्थान सुनिश्चित हो गया, जबकि वेबर ने 91 मीटर से अधिक के थ्रो के साथ डायमंड लीग जीत ली.

केशोम वालकॉट 84.95 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे. यह लगातार तीसरी बार है जब नीरज इस टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे हैं. ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चोपड़ा 2022 में किसी भी स्पर्धा में डायमंड लीग चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय बने. दिलचस्प बात यह है कि उस वर्ष भी फाइनल ज्यूरिख में ही हुआ था. इस स्टार एथलीट ने क्रमशः यूजीन और ब्रुसेल्स में आयोजित दो बाद के संस्करणों में भी फाइनल में जगह बनाई. हालांकि दोनों ही मौकों पर वह उपविजेता रहे.

ज्यूरिख फाइनल 2025 डायमंड लीग सीजन का समापन था, जिसमें दो दिवसीय फाइनल से पहले 14 नियमित चरण आयोजित किए गए थे. 27 वर्षीय भारतीय एथलीट ने इस सीज़न में दो डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है - दोहा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ 90.23 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे और पेरिस चरण में 88.16 मीटर के साथ जीत हासिल की.

फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के बाद, नीरज ने 2025 डायमंड लीग सीज़न के सिलेसिया और ब्रुसेल्स चरण से बाहर रहने का फैसला किया, जिसमें भाला फेंक प्रतियोगिताएँ भी शामिल थीं. फाइनल में सात खिलाड़ियों का एक मज़बूत दल शामिल था, जिसमें छह एथलीट दुनिया के शीर्ष 10 में शामिल थे. ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ज्यूरिख मीट में मौजूदा डायमंड लीग चैंपियन के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने पिछले साल ब्रुसेल्स में नीरज को सिर्फ़ एक सेंटीमीटर से हराया था.

विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर चल रहे जर्मनी के जूलियन वेबर, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में दोहा में नीरज को हराया था, लंदन 2012 ओलंपिक चैंपियन केशोर्न वालकॉट और पूर्व विश्व खिताब विजेता जूलियस येगो भी इस दौड़ में शामिल थे. विश्व के 43वें नंबर के खिलाड़ी साइमन वीलैंड मेजबान देश की ओर से फाइनल में शामिल हुए. फाइनल नीरज के लिए सितंबर 2025 में टोक्यो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में अपने बड़े खिताब की रक्षा के लिए तैयारी करने का एक आदर्श मंच बन गया.

ये खबर भी पढ़ें : नीरज चोपड़ा के पास होगा दूसरी बार डायमंड लीग का खिताब जीतने का मौका, जानिए कब और कहां देखें मैच

For All Latest Updates

TAGGED:

DIAMOND LEAGUE 2025JULIAN WEBER ON TOPNEERAJ CHOPRA FINISHES SECONनीरज चोपड़ाNEERAJ CHOPRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.