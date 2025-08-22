ETV Bharat / sports

राष्ट्रीय अंडर-23 कुश्ती प्रतियोगिता 2025 का रांची में भव्य आगाज, देशभर से जुटे 850 पहलवान - UNDER 23 WRESTLING COMPETITION

रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इनडोर स्टेडियम में शुक्रवार को राष्ट्रीय अंडर-23 सीनियर पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन शैली और महिला कुश्ती प्रतियोगिता 2025 का शानदार आगाज हुआ. इस प्रतियोगिता में देशभर से 850 से अधिक महिला और पुरुष पहलवान जुटे हैं, जो अगले तीन दिनों तक दांव-पेंच का जोर दिखाते हुए चैंपियन बनने की जंग लड़ेंगे.



यह प्रतियोगिता 22 से 24 अगस्त तक आयोजित हो रही है. इसमें हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सर्विसेज, रेलवे के अलावा देश के लगभग सभी राज्यों और विभिन्न यूनिट्स के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. आयोजकों का कहना है कि इस बार प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों की भागीदारी हुई है, जिससे मुकाबले और भी रोमांचक होंगे.



प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया. उनके साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, भारतीय हॉकी संघ के महासचिव भोलानाथ सिंह, झारखंड कुश्ती संघ के सचिव रजनीश कुमार सिंह, विजय शंकर सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. इस अवसर पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अलका तोमर भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुईं.



खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा यह झारखंड के लिए गौरव की बात है कि यहां राष्ट्रीय स्तर की बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है. इस तरह के आयोजन से राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए अनुभव मिलता है. यही अनुभव उन्हें भविष्य में बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने की राह दिखाएगा.



वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि भारत में कुश्ती की परंपरा बहुत पुरानी रही है और आज की नई पीढ़ी इस धरोहर को और आगे बढ़ा रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि रांची से कई खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक स्तर तक पहुंचेंगे.



पूरे आयोजन की जानकारी देते हुए झारखंड कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि इस चैंपियनशिप के जरिए खिलाड़ियों को आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टिकट मिलेगा. जो पहलवान यहां शानदार प्रदर्शन करेंगे, उन्हें सीधा विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा.



प्रतियोगिता में शामिल अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान दीपक ने कहा कि झारखंड का मौसम और यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद अनुकूल है. यहां आकर खेलना अच्छा लगता है. मैंने कई वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और यह कहना चाहूंगा कि रांची में सुविधाएं किसी भी बड़े शहर से कम नहीं हैं.



इस आयोजन के माध्यम से न सिर्फ खिलाड़ियों को अवसर मिल रहा है, बल्कि राज्य की खेल संस्कृति को भी नई पहचान मिल रही है. प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी स्टेडियम पहुंचे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. आयोजकों का मानना है कि ऐसे आयोजन से झारखंड खेलों के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और आने वाले समय में यहां और भी बड़े टूर्नामेंट आयोजित होंगे.



तीन दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों की भिड़ंत देखने लायक होगी. हर मुकाबले में रोमांच और जोश झलकेगा और अंत में विजेताओं को न केवल पदक बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने का सुनहरा मौका भी मिलेगा.



ये भी पढ़ेंः

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा