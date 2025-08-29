अहमदाबाद: आज खेल दिवस के अवसर पर वस्त्रपुर स्थित प्रज्ञाचक्षु मंडल में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता में लगभग 40 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें अंधजन मंडल के विद्यार्थी, मेमनगर स्थित अंध कन्या प्रकाश गृह के विद्यार्थी और नवरंगपुरा स्थित अंधशाला के विद्यार्थी शामिल थे. अंधजन मंडल के माध्यम से इस शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कई विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में भी भाग ले चुके हैं और पदक भी प्राप्त कर चुके हैं.
सितंबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय जूनियर शतरंज खिलाड़ी में भाग लेने वाले राहुल वाघेला ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शतरंज के बारे में बताया कि, दृष्टिबाधित शतरंज सामान्य शतरंज से थोड़ा अलग होता है. इस शतरंज बोर्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम स्पर्श से ही बक्सों की पहचान कर लेते हैं. शतरंज एकमात्र ऐसा खेल है जिसे दृष्टिबाधित और दृष्टिबाधित दोनों ही बिना किसी नियम को तोड़े खेल सकते हैं. शतरंज प्रतियोगिता दृष्टिबाधित व्यक्तियों को समाज में स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
अंधजन मंडल के महासचिव भूषण पुनानी ने बताया कि, हम छात्रों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने में मदद करते हैं. गुजरात सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वालों को नकद पुरस्कार और खेल कोटे में नौकरी देती है. वर्तमान में इस संगठन के तीन खिलाड़ी हैं, जिनमें से एक हिमांशी राठी ने एशियाई शतरंज चैंपियंस ब्लाइंड में रजत पदक प्राप्त किया और वर्तमान में अहमदाबाद शहर में तालुका विकास अधिकारी हैं. एक अन्य छात्र दर्पण, जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, वर्तमान में खेल प्राधिकरण में उप निदेशक के पद पर कार्यरत है. तीसरे छात्र अश्विन मकवाना, जिसने एशियाई शतरंज ब्लाइंड गेम्स में एक रजत और एक स्वर्ण पदक जीता था, उनको अब वडोदरा में सूचना विभाग में नौकरी मिल गई है.
दृष्टि के छात्रों के मार्गदर्शक परितोष दवे ने कहा कि, मैं पिछले 36 वर्षों से अंधजन मंडल में छात्रों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा हूं. पिछले 20 वर्षों से मैं दृष्टिबाधित लोगों को शतरंज में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक के रूप में मदद कर रहा हूं. यहां के छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज खेलते हैं, ये छात्र इस खेल में इतने निपुण हो गए हैं कि अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मनवाते हैं.
यह आयोजित शतरंज प्रतियोगिता यह संदेश देती है कि कैसे दृष्टिहीन दुनिया में रह रहे दृष्टिहीन लोग अपनी आंतरिक शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि और अदम्य आत्मविश्वास से सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं. शतरंज केवल एक खेल नहीं है, बल्कि जीवन की तरह यह एक अनूठी प्रक्रिया है जो सोच, धैर्य, योजना और सही निर्णय लेने की कला सिखाती है.
इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी अपनी सीमाओं को पार करके बुद्धि के खेल के माध्यम से एक नया रोमांच रच रहा है. अंधजन मंडल का यह प्रयास केवल खेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि दृष्टिहीन होने पर भी आपको अपना रास्ता नहीं खोना है. साहस, धैर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है.