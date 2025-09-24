ETV Bharat / sports

राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी सूरत में बंदूक के साथ गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला ?

गुजरात के राष्ट्रीय निशानेबाज विकास अशोक भार्गव को पुलिस ने पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है.

राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी विकास अशोक भार्गव
राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी विकास अशोक भार्गव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 8:45 PM IST

सूरत: जिस हाथ में कभी सोने-चांदी के पदक हुआ करते थे, आज वही पिस्तौल थामे नजर आया. सूरत के राष्ट्रीय निशानेबाज विकास अशोक भार्गव के पिस्तौल के साथ पकड़े जाने से खेल जगत में सनसनी फैल गई है. सूरत की चौक बाजार पुलिस ने उन्हें फुलवाड़ी-भारीमाता रोड से गिरफ्तार किया है, जिससे उनके पदकों और आपराधिक इतिहास की चर्चा फिर से शुरू हो गई है.

30 वर्षीय विकास भार्गव कम उम्र से ही वॉलीबॉल और निशानेबाज के एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं. अंडर-14 की उम्र से ही इस खेल से जुड़े विकास ने पांच बार राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने 'खेल महाकुंभ' जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पांच स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर सूरत के नाम का गौरव बढ़ाया है.

भार्गव को वॉलीबॉल और निशानेबाजी के अलावा क्रिकेट खेलने का भी शौक है, वह पांच दिन पहले ही पंजाब के जालंधर से क्रिकेट खेलकर लौटे थे. इतने शानदार खेल करियर वाले खिलाड़ी का हथियार के साथ पकड़ा जाना सभी के लिए चौंकाने वाली बात है. पुलिस को सूचना मिली थी की फुलवाड़ी-भारीमाता रोड से एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर गुजरने वाला है, जिसकी वजह से पुलिस ने वहां पर निगरानी बढ़ा दी. इसी दौरान जब भार्गव वहां से गुजर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और हिरासत में लेते समय उसके पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद की.

पूछताछ के बाद विकास ने पुलिस को बताया कि यह पिस्तौल उसके दोस्त ऋत्विक उर्फ ​​सोनियो प्रकाश जोगी ने सुरक्षित रखने के लिए दी थी. हालांकि, इस खुलासे के बाद भी उसके आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

विकास भार्गव को वर्ष 2022 में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में सहायता और उकसाने के आरोप में भी गिरफ्तार किया जा चुका है. खेल जगत से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले इस खिलाड़ी का मामला युवाओं के लिए एक चेतावनी की तरह है.

