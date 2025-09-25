ETV Bharat / sports

27 सितंबर से रांची में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 756 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अधिकारी ( ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची एक बार फिर बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रही है. 27 से 30 सितंबर तक मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित होगी. भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन मिलकर इस प्रतिष्ठित आयोजन को सफल बनाएंगे. प्रतियोगिता में देशभर से कुल 756 एथलीट भाग लेंगे, जिनमें 75 एलीट एथलीट शामिल हैं. चार दिनों तक रांचीवासी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन नजदीक से देख पाएंगे.

गुरुवार को झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के प्लानिंग कमेटी अध्यक्ष डॉ. मधुकांत पाठक ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस आयोजन से राज्य की राजधानी खेलों की ऊर्जा से सराबोर हो जाएगी. प्रतियोगिता का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी के आधार पर शीर्ष खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो अगले वर्ष जापान में होने वाले एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

27 सितंबर से रांची में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप (ईटीवी भारत)

झारखंड से एलीट खिलाड़ी क्यों नदारद?

डॉ. पाठक ने अफसोस जताया कि इस बार झारखंड का कोई भी एलीट खिलाड़ी सूची में शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन यहां के खिलाड़ी बेहतर अवसर और सुविधाओं के अभाव में पलायन कर जाते हैं. कई होनहार खिलाड़ी दूसरे राज्यों या केंद्रीय संस्थाओं से जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सिस्टम की उदासीनता और आवश्यक संसाधनों की कमी से खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

100 मीटर और रिले दौड़ में रहेगा रोमांच

इस चैंपियनशिप में सबसे अधिक आकर्षण 100 मीटर दौड़, 100 मीटर रिले और 400 मीटर मिक्स रिले जैसे इवेंट्स में रहेगा. दर्शकों की निगाहें इन मुकाबलों पर टिकी रहेंगी क्योंकि यहीं से देश की स्प्रिंट टीम का चयन होना है. पुरुष और महिला वर्ग में होने वाले ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी रोमांच से भरपूर होंगे.

विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी

इस बार प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय रंग भी देखने को मिल सकता है. आयोजन समिति ने बताया कि मलेशिया के 16 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है. अगर वे हिस्सा लेते हैं तो भारतीय एथलीटों को कड़ी चुनौती मिलेगी और मुकाबलों का स्तर और ऊंचा होगा.

पूरी तैयारियों के साथ रांची

लगभग सभी खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं और शहर के अलग-अलग होटलों में ठहरे हुए हैं. आयोजन समिति ने सुरक्षा, भोजन, परिवहन और चिकित्सा सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की है. प्रतियोगिता के दौरान भारतीय एथलेटिक्स टीम के चीफ कोच राधा कृष्ण भी मौजूद रहेंगे. उनका कहना है कि यह आयोजन खिलाड़ियों की क्षमताओं को निखारने और एशियाई चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिहाज से अहम साबित होगा.