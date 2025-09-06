गोरखपुर में राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज, 19 प्रदेश के 400 पहलवान कर रहे शिरकत

ETV Bharat / sports

गोरखपुर में राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज ( Etv Bharat )

ये खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा बता दें कि कॉम्बैट कुश्ती का यह दूसरा राष्ट्रीय चैंपियनशिप है. जिसकी मेजबानी का अवसर गोरखपुर को प्राप्त हुआ. इस मौके पर सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश के खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं के प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

वहीं 68 किग्रा वर्ग में केरल के बद्रीनाथ प्रथम, पंजाब के प्रत्यूष अग्रवाल द्वितीय स्थान पर रहे. 80 किग्रा में उत्तर प्रदेश के नीतीश कुमार यादव प्रथम, उत्तर प्रदेश के धीरज पाण्डेय द्वितीय स्थान पर रहे. विजेता पहलवानों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए गए.

पहले दिन यूपी, बिहार और केरल का दबदबा चैंपियनशिप के पहले दिन यूपी, बिहार और केरल के पहलवानों का दबदबा रहा. जिसमें 56 किग्रा वर्ग में बिहार के अनिकेत कुमार प्रथम, उत्तर प्रदेश के विनायक कुमार शुक्ला द्वितीय, बिहार के आदित्य कुमार तृतीय स्थान मिला. जबकि 60 किग्रा वर्ग में उत्तर प्रदेश के प्रांजल कुमार प्रथम, दिल्ली के प्रियांशु कुमार मिश्र द्वितीय, हरियाणा के यश अंतिल तृतीय स्थान मिला.

हैदराबाद: उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में शुक्रवार (5 अगस्त) से तीन दिवसीय राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज हुआ. तीन दिवसीय इस चैंपियनशिप में देश के 19 राज्यों से आए हुए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिसमें 314 पुरुष और 100 महिला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

इसमें 19 प्रदेशों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं. जिस स्टेडियम में यह कुश्ती हो रही है. वो योगी सरकार में तैयार हुआ है. जिससे लोग देख रहे हैं कि खेलो को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कार्य कर रहे है. गांव-गांव में स्टेडियम बन जाने से अब खिलाड़ी खेलों में आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे.

सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने दीप जला कर कुश्ती का शुभारंभ किया (Etv Bharat)

तीन दिवसीय इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता में देश के 19 राज्यों से आए हुए पहलवानों और प्रशिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. जिससे पूरा क्षेत्र उत्साह और रोमांच से भर गया. विधायक प्रदीप शुक्ल ने ही दीप प्रज्ज्वलित कर कुश्ती का शुभारंभ किया.

उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं न केवल युवाओं की प्रतिभा को निखारती हैं, बल्कि भारत की गौरवशाली खेल परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं.

स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब खिलाड़ियों ने शपथ ग्रहण कर खेल भावना और अनुशासन का संकल्प लिया. आयोजकों ने सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अतिथियों का गरिमामय स्वागत कर माहौल को और अधिक भव्य बना दिया. कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रमुख लोगों की भी मौजूदगी रही. यह आयोजन ही अपने आप में बेहद खास है जहां पहलवानों की पहलवानी लोगों में रोमांच भर दे रही है.

राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप (Etv Bharat)

कॉम्बैट रेसलिंग क्या है: कुश्ती एक मार्शल आर्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार की ग्रैपलिंग तकनीक शामिल होती हैं. उसी में से एक कॉम्बैट रेसलिंग है. जो सबमिशन रेसलिंग का जापानी संस्करण है. यह एक ग्रैपलिंग विधा है जिसमें मुख्य रूप से बिना किसी प्रहार के साथ कुश्ती लड़ी जाती है.