रांची: राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ियों का समागम 2025 का आयोजन रांची में होने जा रहा है. यह आयोजन 31 अगस्त की सुबह 10 बजे डोरंडा स्थित शौर्य सभागार, जैप-1 में होगा. इस विशेष कार्यक्रम में देश और विदेश के लगभग 250 से 300 पूर्व खिलाड़ी जुटेंगे. आयोजन समिति के मुताबिक समागम का मकसद खेल विकास की चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा करना है.

उद्देश्य और महत्व

समागम का मुख्य उद्देश्य खेलों के विकास में आ रही बाधाओं की पहचान करना और उनके समाधान पर ठोस सुझाव निकालना है. आयोजन समिति के अनुसार, चर्चा में खिलाड़ियों, तकनीकी विशेषज्ञों और खेल प्रशासकों की साझा भागीदारी होगी ताकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल नीतियों को नई दिशा दी जा सके. कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि पूर्व खिलाड़ी अपनी भूमिका और अधिक सशक्त ढंग से निभाएं और नई पीढ़ी को मार्गदर्शन दें.

मीडिया को जानकारी देतीं पूर्व खिलाड़ी सरोजिनी लकड़ा (Etv Bharat)

कार्यक्रम की रूपरेखा

कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रतिभागियों के पंजीकरण से शुरू होगा. इसके बाद समागम के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा. दिनभर विभिन्न खेलों से जुड़ी समस्याओं पर विचार-विमर्श होगा. तकनीकी समिति इन चर्चाओं से निकले निष्कर्षों को संकलित कर प्रस्तुत करेगी. कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण होगा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित करना. यह सम्मान समारोह पूर्व खेल मंत्री और झारखंड सरकार की राज्य समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की के हाथों होगा, जो इस आयोजन के मुख्य अतिथि भी हैं.

समिति और व्यवस्था

कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आयोजन समिति ने कई उप-समितियों का गठन किया है. इनमें निबंधन एवं स्वागत समिति, भोजन व्यवस्था समिति, स्मृति चिन्ह और स्वागत समिति, तकनीकी समिति, यातायात एवं पार्किंग समिति, मंच संचालन के लिए उद्घोषक दल और प्रचार-प्रसार और मीडिया समिति शामिल हैं. आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इन समितियों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिभागियों को किसी तरह की असुविधा न हो और कार्यक्रम अनुशासित तरीके से संपन्न हो सके.

खिलाड़ियों की अपेक्षित भागीदारी

आयोजकों के अनुसार, इस समागम में 250 से 300 पूर्व खिलाड़ियों की उपस्थिति होगी. इनमें झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों से भी खिलाड़ी शामिल होंगे. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ियों के आने से यह आयोजन और अधिक महत्वूपर्ण बन जाएगा.

खेल जगत के लिए नई पहल

खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन केवल अनुभव साझा करने का मंच ही नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय की खेल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भी एक मार्गदर्शक साबित हो सकता है. पूर्व खिलाड़ियों की राय और अनुभव से राज्य स्तर पर खेल संरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी. आयोजन समिति का विश्वास है कि यह समागम झारखंड सहित पूरे देश के खेल जगत में सकारात्मक संदेश देगा और खिलाड़ियों के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा.

