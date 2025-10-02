ETV Bharat / sports

नामीबिया ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई, तंजानिया को 63 रनों से दी मात

ICC T20 World Cup 2026: नामीबिया ने तंजानिया को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के क्वालीफिकेशन मैच जीतकर प्रवेश कर लिया है.

Published : October 2, 2025 at 8:18 PM IST

हैदराबाद : नामीबिया ने गुरुवार को हरारे में अफ्रीका क्षेत्रीय फाइनल में सेमीफाइनल जीत के साथ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अफ्रीका में दूसरे स्थान का फैसला गुरुवार दोपहर को होगा, जब जिम्बाब्वे दूसरे सेमीफाइनल में केन्या से भिड़ेगा.

नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में किया क्वालीफाई
इस मैच में एक समय ईगल्स का स्कोर पांचवें ओवर में 41/4 था लेकिन जेजे स्मिट और गेरहार्ड इरास्मस की अनुभवी जोड़ी ने 7.4 ओवर में 88 रनों की शानदार साझेदारी करके अपनी टीम को बढ़त दिला दी. इरास्मस ने वह धैर्य दिखाया जिससे उनकी टीम टी20 विश्व कप में नियमित टीम बन गई है.उन्होंने 41 गेंदों में 55 रन बनाए. वहीं, जेजे ने 43 गेंदों में नाबाद 61 रन में चार छक्के लगाए.

नामीबिया ने तंजानिया को 63 रनों से हराया
इसके बाद इस ऑलराउंडर ने गेंदबाजी में भी अपना दबदबा जारी रखा और तंजानिया के शीर्ष पांच बल्लेबाजों में से तीन को आउट कर अपने चार ओवरों में 16 रन देकर तीन विकेट लिए, जिससे तंजानिया की जवाबी पारी पर पानी फिर गया. नामीबिया अब पिछले चार पुरुष टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुका है और 2021 में सुपर 12 की अपनी सफलता को दोहराने की कोशिश करेगा.

इस मैच में तंजानिया के कप्तान कासिम नासोरो द्वारा पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर, नामीबिया ने कप्तान गेरहार्ड इरास्मस और ऑलराउंडर जेजे स्मिट के महत्वपूर्ण अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवरों में 6 विकेट पर 174 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया, जिसका पीछा करने में तंजानिया विफल रही और मैच हार गई. 20 ओवर बल्लेबाजी के बाद तंजानिया 63 रन से मुकाबला हार गई.

इस परिणाम के साथ नामीबिया ने 2026 विश्व कप के लिए अपनी टिकट पक्की कर ली है, जहां वे दक्षिण अफ्रीका (जो सीधे क्वालीफाई कर चुका है) के साथ शामिल होंगे. इसके साथ ही एक और अफ्रीकी टीम, केन्या या जिम्बाब्वे, दूसरे सेमीफाइनल में अंतिम क्षेत्रीय स्थान तय करने के लिए भिड़ेगी.

