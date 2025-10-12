ETV Bharat / sports

नामीबिया की दक्षिण अफ्रीका पर ऐतिहासिक जीत, आखिरी गेंद पर मारी बाजी

हैदराबाद: नामीबिया ने शनिवार को विंडहोक में खेले गए एकमात्र टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका पर चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की और मैच की आखिरी गेंद पर जीत पक्की कर दी.

यह दक्षिण अफ्रीका की किसी एसोसिएट देश के खिलाफ दूसरी टी20 हार थी, इससे पहले 2022 टी20 विश्व कप में उसे नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा था.

आखिरी गेंद पर मिली जीत

जीत के लिए 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, नामीबिया को जेन ग्रीन के 23 गेंदों पर नाबाद 30 रनों और रूबेन ट्रम्पेलमैन के ऑलराउंड प्रदर्शन (3/28 और 8 गेंदों पर नाबाद 11 रन) पर भरोसा था. अंतिम ओवर में 11 रनों की आवश्यकता के साथ, ग्रीन ने एंडिले सिमेलाने की पहली गेंद पर छक्का लगाकर जीत के और करीब पहुंचा दिया. उसके बाद तेज गेंदबाज ने चार कसी हुई गेंदें फेंकी और चार गेंदों पर चार रन दिए, जिससे आखिरी गेंद पर एक रन की जरूरत थी तो एक नीची फुलटॉस को ग्रीन ने आसानी से चौका मार कर जीत पक्की कर दी.

NAM vs SA T20I मैच की हाईलाइट्स

इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स सस्ते में आउट हो गए. मुश्किल पिच पर, लुआ-ड्रे प्रीटोरियस और रुबिन हरमन ने 30 रन जोड़े, लेकिन ट्रम्पेलमैन ने डीप स्क्वायर लेग पर एक बेहतरीन कैच की मदद से फिर से मैच में वापस आ गए. लगातार गिरते टिकटों की वजह से दक्षिण अफ्रीका शुरू से ही मुश्किल में रहा और 11वें ओवर में उनका स्कोर 5 विकेट पर 68 रन रहा.