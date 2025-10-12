नामीबिया की दक्षिण अफ्रीका पर ऐतिहासिक जीत, आखिरी गेंद पर मारी बाजी
Published : October 12, 2025 at 9:51 AM IST
हैदराबाद: नामीबिया ने शनिवार को विंडहोक में खेले गए एकमात्र टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका पर चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की और मैच की आखिरी गेंद पर जीत पक्की कर दी.
यह दक्षिण अफ्रीका की किसी एसोसिएट देश के खिलाफ दूसरी टी20 हार थी, इससे पहले 2022 टी20 विश्व कप में उसे नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा था.
आखिरी गेंद पर मिली जीत
जीत के लिए 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, नामीबिया को जेन ग्रीन के 23 गेंदों पर नाबाद 30 रनों और रूबेन ट्रम्पेलमैन के ऑलराउंड प्रदर्शन (3/28 और 8 गेंदों पर नाबाद 11 रन) पर भरोसा था. अंतिम ओवर में 11 रनों की आवश्यकता के साथ, ग्रीन ने एंडिले सिमेलाने की पहली गेंद पर छक्का लगाकर जीत के और करीब पहुंचा दिया. उसके बाद तेज गेंदबाज ने चार कसी हुई गेंदें फेंकी और चार गेंदों पर चार रन दिए, जिससे आखिरी गेंद पर एक रन की जरूरत थी तो एक नीची फुलटॉस को ग्रीन ने आसानी से चौका मार कर जीत पक्की कर दी.
NAM vs SA T20I मैच की हाईलाइट्स
इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स सस्ते में आउट हो गए. मुश्किल पिच पर, लुआ-ड्रे प्रीटोरियस और रुबिन हरमन ने 30 रन जोड़े, लेकिन ट्रम्पेलमैन ने डीप स्क्वायर लेग पर एक बेहतरीन कैच की मदद से फिर से मैच में वापस आ गए. लगातार गिरते टिकटों की वजह से दक्षिण अफ्रीका शुरू से ही मुश्किल में रहा और 11वें ओवर में उनका स्कोर 5 विकेट पर 68 रन रहा.
जेसन स्मिथ (31) ने अंत में कुछ रन बनाए, लेकिन पकड़ और उछाल वाली पिच पर बाउंड्री लगाना मुश्किल था. ब्योर्न फोर्टुइन और गेराल्ड कोएट्जी के योगदान ने कुल स्कोर 130 के पार पहुंचाया. दक्षिण अफ्रीका अंततः 8 विकेट पर 134 रन बनाने में ही सफल रहा.
135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं रही और पहली विकेट 22 पर ही गिर गया. उसके बाद भी वो रन बनाते रहे और सात ओवर के बाद उनका स्कोर तीन विकेट पर 51 रन हो गया.
कप्तान गेरहार्ड इरास्मस, जेजे स्मिट और जेसन क्रूगर ने बीच के ओवरों में पारी को संभाला और सुनिश्चित किया कि नामीबिया जीत की दहलीज पर पहुंच जाए. जब आखिरी तीन ओवरों में 28 रनों की जरूरत थी, तो ग्रीन और ट्रम्पेलमैन ने संयम बनाए रखा और अहम मौकों पर बाउंड्री लगाकर आखिरी गेंद पर शानदार जीत हासिल की. ट्रम्पेलमैन को उनके निर्णायक ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसने नामीबिया के लिए एक ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई.
मैच के कुछ रिकॉर्ड ये रहे
- ये दूसरी बार है जब नामीबिया ने 2022 में बुलावायो में जिम्बाब्वे को हराने के बाद किसी टी20I मैच की आखिरी गेंद पर जीत हासिल की है.
- ये दूसरी बार है जब दक्षिण अफ्रीका मैच की आखिरी गेंद पर हारा हो. इससे पहले 2016 में उसे जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट आखिरी गेंद पर हार का सामना करना पड़ा था.
- ये दूसरी बार है जब दक्षिण अफ्रीका किसी सहयोगी देश से टी20I में हारा हो. इससे पहले उसे 2022 विश्व कप में एडिलेड में नीदरलैंड से हारना पड़ा था.
- ये नामीबिया की टी20I में पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ चौथी जीत है. इससे पहले वो आयरलैंड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका को भी हरा चुके हैं.