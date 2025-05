ETV Bharat / sports

बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, टीम के तीन अहम सदस्यों ने पाकिस्तान जाने से किया इनकार - BANGLADESH TOUR OF PAKISTAN

बांग्लादेश ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 22, 2025 at 4:19 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 4:42 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: यूएई के बाद बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करने वाली है. जहां वो तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे. पहले ये सीरीज 5 मैचों पर आधारित थी लेकिन बाद में इसे तीन मैचों तक सिमित कर दिया गया. सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा. जबकि दूसरा और तीसरा क्रमश 30- 31 मई को खेले जाएंगे. ये सभी मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होंगे. यूएई ने बांग्लादेश से जीती सीरीज पाकिस्तान जाने से पहले बांग्लादेश को यूएई जैसी कमजोर टीम से टीम मैचों की टी 20 सीरीज में 2-1 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. ये पहली बार है जब किसी सहयोगी देश की टीम ने किसी पुर्ण मेंबर टीम से सीरीज जीती हो. इसके अलावा इस सीरीज के दूसरे मैच में यूएई ने बांग्लादेश के विशाल 206 रनों को चेस करके इतिहास रचा था. सीरीज का पहला मैच जीतने के बाद बांग्लादेश लगातार दो मैच हारकर सीरीज गंवा दी. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज और दो कोच पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया

Last Updated : May 22, 2025 at 4:42 PM IST