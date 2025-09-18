ETV Bharat / sports

मरियम फातिमा बनीं बिहार की पहली वीमेंस इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर बनने का सपना

मरियम फातिमा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 18, 2025 at 10:44 PM IST 2 Min Read