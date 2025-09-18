मरियम फातिमा बनीं बिहार की पहली वीमेंस इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर बनने का सपना
मुजफ्फरपुर की बेटी मरियम फातिमा को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने वीमेंस इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म दिया. मरियम का लक्ष्य अब ग्रैंड मास्टर बनना है-
Published : September 18, 2025 at 10:44 PM IST
मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर की बेटी मरियम फातिमा ने बिहार का नाम देश-विदेश में रोशन किया है. इंटरनेशनल चेस फेडरेशन (फिडे) ने मरियम को वीमेंस इंटरनेशनल मास्टर (आईएम) का नॉर्म प्रदान किया है. इसके साथ ही उनका रेटिंग नंबर 2100 तक पहुंच गया है. मरियम बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने यह गौरव हासिल किया है.
बार्सिलोना में दिखाया दम : मरियम फातिमा मूल रूप से मुजफ्फरपुर के चंदवारा जमीरन गाछी की रहने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित बारबेड़ा डिल वैलिस ओपन चेस चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया. इस प्रतियोगिता में उनके रेटिंग अंक बढ़े और इसी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें फिडे की ओर से यह उपलब्धि मिली.
बिहार भर में खुशी की लहर : मरियम की इस सफलता पर ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के सचिव धर्मेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव नंदकिशोर श्रीवास्तव, मुजफ्फरपुर चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार, सचिव हिमांशु कुमार, उपाध्यक्ष आभाष कुमार, कोषाध्यक्ष अभिजीत कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने खुशी जताई. सभी का कहना है कि मरियम ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है.
परिवार और कोच को दिया जीत का श्रेय : मरियम फातिमा ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और बिहार चेस एसोसिएशन के अधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करना है. इसके लिए उन्हें 2400 रेटिंग तक पहुंचना होगा.
ग्रैंड मास्टर बनने का सपना : मरियम का कहना है कि अभी बिहार से कोई भी ग्रैंड मास्टर नहीं है और वह चाहती हैं कि इस कमी को पूरा करें. उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी इस उपलब्धि से राज्य के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी.
बिहार शतरंज को मिलेगी नई पहचान : इंटरनेशनल मास्टर बनने के बाद मरियम बेहद उत्साहित नजर आईं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार शतरंज के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा.
