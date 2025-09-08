ETV Bharat / sports

गांव की दहलीज लांगकर रीत लगा रहीं उंची छलांग, कड़ी मेहनत और लगन के दम पर किया कमाल

रीत ने कहा, 'कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते लेकिन जब से मेरे मेडल आ रहे हैं तो गांव की भी सोच बदल गई है. कई लोग अब अपनी बेटियों को खेलों में आगे लाने के लिए इस तरह भेजने और सीखने के लिए मौका दे रहे हैं. कोई उनका रोल मॉडल नहीं है. बस आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है. अब गांव के कई परिवार उनसे कॉल करके उनकी परफॉर्मेंस को लेकर पूछते हैं कई लड़कियां भी आकर अब सीखना चाहते हैं'.

रीत बताती हैं कि, उनकी मां ने उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरणा दी. अपनी कुछ सहेलियों के कहने पर ही उन्होंने कभी इस खेल में शुरुआत की थी. रीत कहती हैं कि, इंटर स्टेट के बाद ओपन नेशनल से एशियन गेम्स में एंट्री जाती है, अब उसी के ट्रायल के लिए जाएंगी. उसका पूरी तरह से फोकस अपने लक्ष्य पर है.

मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में प्रेक्टिस कर रहीं रीत बताती हैं कि, कोच गौरव त्यागी से सीखने के बाद खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल पाने में वे सफल रहीं. इस बीच उन्हें गंभीर चोट लगी, उन्हें लगा कि अब नहीं खेल पाएंगी. लेकिन परिवार ने साथ दिया. घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से पिता हरियाणा में नौकरी करते है. मां हाउस वाइफ हैं. दोनों ने हमेशा मनोबल बढ़ाया.

रीत बताती हैं कि, शुरुआत में उन्होंने जूनियर नेशनल खेला था लेकिन सफलता नहीं मिली थी. उसके बाद मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम के एथलीट कोच गौरव त्यागी ने उनसे सम्पर्क किया और फिर अपने गांव से वह मेरठ में आ गईं. रीत मेरठ के फूलबाग इलाके में किराए के मकान में सिर्फ इसलिए रहती हैं क्योंकि उनके गांव में न ही खेल का मैदान था और न ही कोई उन्हें सिखाने वाला.

मेरठ : बेटियां लगातार आसमान छू रही हैं. रीत ठाकुर भी उन्हीं में से एक हैं, बीते कई वर्षो से रीत मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हैं. मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के गांव रतनपुरी की रहने वाली रीत के जीवन में बदलाव उस वक्त आया जब उसने अपने स्कूल की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वह मेडल जीत गईं. उसके बाद रीत ने परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया. माता पिता ने भी बेटी को आगे बढ़ने का मौका दिया. आज लोग उसकी मिसाल देते हैं.

कोच को रीत पर पूरा भरोसा

रीत के कोच गौरव त्यागी बताते हैं कि, वे काफी मेहनती हैं और नियमित प्रैक्टिस करती हैं, उनके परिवार ने भी अपनी बेटी पर भरोसा जताया है जिसके बाद वह लगातार मेडल भी ला रही हैं. बता दें कि कोच गौरव त्यागी ने अनेकों बेटियों को प्रशिक्षण दिया है जिनमें अर्जुन अवार्ड पाने वाली पारुल चौधरी, प्रीतीपाल समेत बहुत सी ऐसी खिलाड़ी शामिल हैं. कोच गौरव बताते हैं कि, रीत परिवार के किसी फंक्शन तक में भी इस लिए नहीं जाती हैं क्योंकि उसे अपनी प्रैक्टिस में बाधा पसंद नहीं है. वह कहते हैं कि रीत में तमाम संभावना हैं वह मेहनती है.

रीत ठाकुर (ETV Bharat)

रीत की खास उपलब्धियां

अपनी मेहनत से अंडर 20 में 2023 में भाग लिया था. तब खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल लेकर आई थीं. उसके बाद जूनियर नेशनल में चौथा स्थान पाया था. लेकिन 2025 में झारखंड राज्य में आयोजित हुए स्कूल नेशनल गोल्ड मेडल अपने नाम करके हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था.

रीत के कोच बताते हैं कि, हाई जंप में लगातार अच्छा कर रही हैं, जूनियर स्टेट अंडर 20, सीनियर स्टेट, जूनियर फेडरेशन मीट में तो हाई जंप में रीत ने 1.81 मीटर ऊंची छलांग लगाकर रिकॉर्ड बनाया है. उससे पहले सीनियर स्टेट प्रतियोगिता में में 1.76 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल भी इसी साल अपने नाम किया था.

रीत ठाकुर (ETV Bharat)

रीत की छोटी बहन भी अब अपनी बहन की तरह ही खेल कर आगे बढ़ना चाहती हैं. यही वजह है कि अब दोनों बहनें एक साथ किराए पर रहकर यहां तैयारी कर रही हैं और अपने गेम को निखारने के लिए खूब पसीना बहाती हैं. रीत की छोटी बहन तानिया भी अब अपनी बहन की तरह ही खेल कर आगे बढ़ना चाहती हैं. तानिया कहती हैं कि, उन्हें भी अपनी बहन की तरह खेलना है और आगे बढ़ना है.

मां और पिता को रीत पर गर्व

रीत के पिता सत्यवीर बताते हैं कि, खेती ज्यादा नहीं है इसलिए अब वे हरियाणा में मजदूरी कर रहे हैं और उन्हें अपनी बेटियों पर भरोसा है कि वे अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाएंगी.

रीत की मां बालो देवी कहती हैं कि, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. 5 बेटियां हैं जबकि दो बेटे हैं. रीत की मां का कहना है कि पहले उन्हें कोई जानता तक नहीं था, लेकिन अब जब उनकी बेटी अपनी मेहनत से खेल में आगे बढ़ रही है तो लोग गांव में आते हैं, लोग उन्हें सम्मान देते हैं कि ये रीत की मां हैं.

रीत ठाकुर (ETV Bharat)

मेरठ के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र कुमार यादव का कहना है कि, रीत का खेल के प्रति जो समर्पण है, निश्चित ही उसमें लगातार निखार लाएगा और वह अपने होंसलों से आगे भी मेडल लाएंगी.