MI vs DC का मैच रद्द हुआ तो प्लेऑफ में कौन सी टीम पहुंचेगी ? जानें पूरा समीकरण - MI VS DC AT WANKHEDE

Published : May 21, 2025

मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 63 वां मैच आज यानी 21 मई को मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जाना है. तीन टीमें आरसीबी, गुजरात और पंजाब पहले से ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं. अब दिल्ली और मुंबई में से ही कई चौथी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी, इस लिए आज का मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ के हिसाब से बहुत अहम है. अंको के मामले में मुंबई इंडियंस 12 मैचों में 14 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स से थोड़ा आगे है, जबकि दिल्ली के पास 12 मैचों में 13 अंक हैं. आज का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. जहां बारिश की काफी ज्यादा संभावना है. जिसके बाद फैंस के मन में अब ये सवाल उठने लगा है कि अगर वानखेड़े में MI और DC का मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो फिर कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी? मैच रद्द हुआ तो प्लेऑफ के लिए कौन सी टीम क्वालीफाई करेगी ? इसी सवाल का जवाब हम इस कॉपी में देंगे. मैच के दिन बारिश की 80 प्रतिशत संभावना है, अगर बारिश की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा तो दोनों टीमों को एक एक अंक साझा करने पड़ेंगे. जिस की वजह से मुंबई के 13 मैचों में 15 अंक और दिल्ली के 13 मैचों में 14 अंक हो जाएंगे. दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण ऐसी सूरत में दिल्ली को न केवल अपने अगले और आखिरी लीग मैच पंजाब को हराना होगा, बल्कि पंजाब किंग्स पर निर्भर भी रहना होगा कि वह सीजन के अपने आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस को हरा दे.

मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण वहीं दूसरी ओर मुंबई को प्लेऑफ में सीधे क्वालीफाई करने के लिए पंजाब को सिर्फ हराना होगा, क्योंकि उनके अंक 17 हो जाएंगे और अगर दिल्ली सीजन का अपना अंतिम मैच पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ सबसे बड़े अंतर से जीत भी जाती है, तो भी वह MI से पीछे 15 अंक तक ही रहेगा. MI vs DC मैच में बारिश की संभावना? एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार आज के मैच में दिन के समय, शहर में बारिश की 80 प्रतिशत संभावना है, लेकिन शाम को यह घटकर 50 प्रतिशत रह जाती है. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आसमान साफ ​​होने की संभावना बढ़ेगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ग्राउंड्समैन आउटफील्ड को जल्द से जल्द खेलने के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरह अच्छी जल निकासी व्यवस्था नहीं है. बारिश के कारण बना आईपीएल का नया नियम क्या है? आईपीएल ने मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बुधवार को एक विशेष नियम की घोषणा की है, जिसमें बारिश बाधित मैच को पूरा कराने के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय और बढ़ा दिया है. पहले सबसे छोटे खेल (5-ओवर प्रति टीम) के लिए कट-ऑफ का समय रात 10:56 बजे तक था, लेकिन अब इसे एक घंटे आगे बढ़ाकर रात 11:56 बजे कर दिया गया है. यानी अगर 11:56 तक भी ग्राउंड खेलने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर 5-5 ओवर का मैच हो सकता है.