धोनी ने कोहली का खोला सबसे बड़ा राज, विराट के इस टैलेंट के बारे में जानकर चौंक जाएंगे आप - MS DHONI ON VIRAT KOHLI

एमएस धोनी ने विराट कोहली के बारे में एक ऐसी बात शेयर की है जो मैदान पर उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है.

धोनी ने कोहली का खोला सबसे बड़ा राज
धोनी ने कोहली का खोला सबसे बड़ा राज (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 3:32 PM IST

MS Dhoni on Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. कभी वो मैदान में अपने बल्ले से आक्रामक होते हैं तो कभी एक्शन से काफी एग्रेसिव नजर आते हैं. लेकिन मैदान के बाहर उनका स्वभाव बिल्कुल ही इसके विपरीत होता है. इसका खुलासा उनके सबसे अच्छे दोस्त और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने किया है.

धोनी ने कोहली का खोला सबसे बड़ा राज
धोनी ने हाल ही में चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में कोहली के बारे में पूछे जाने पर खुलकर बात की और बताया कि मैदान से बाहर कोहली की निजी जिंदगी कितनी मजेदार होती है. धोनी ने कहा कि कोहली को डांस, सिंगिंग और मिमिक्री करना बहुत पसंद है. जो मैदान पर उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है.

धोनी ने कोहली के अनजाने पहलू के बारे में बात करते हुए कहा, "वह अच्छा गाने के साथ साथ एक अच्छा डांसर भी हैं, इसके अलावा वह मिमिक्री करने में भी माहिर हैं और अगर उनका मूड अच्छा हो, तो वह बहुत ही मनोरंजक होते हैं.' बता दें कि कोहली के डांस मूव्स इंटरनेट पर वायरल हैं, लेकिन उनके गायन के गुण के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं.

एमएस धोनी और विराट कोहली की दोस्ती (Virat Kohli MS Dhoni Bonding)
कोहली और एमएस धोनी का रिश्ता 2008 से है, जब कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था तब धोनी टीम के कप्तान थे. एक तरह से कहा जाए तो कोहली एमएस धोनी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते चले गए और सीनियर-जूनियर के रूप में शुरू हुआ यह रिश्ता एक खास भाईचारे के रिश्ते में बदल गया.

दोनों खिलाड़ियों ने 11 साल तक एक दुसरे के साथ खेलते रहे और भारत को मैच जिताते रहे. लेकिन जब 2017 में धोनी ने कप्तानी छोड़ी, तो कोहली ने टीम की कमान संभाली. कोहली ने कई बार धोनी के अटूट समर्थन की बात की है. खासकर उन दौरों पर जब उनका फॉर्म खराब चल रहा था या जब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

Virat Kohli MS Dhoni Bonding
एमएस धोनी और विराट कोहली की दोस्ती (IANS PHOTO)

धोनी और कोहली का रिटायरमेंट
बता दें कि धोनी ने स्वतंत्रता दिवस पर संन्यास लेने का फैसला किया, और 15 अगस्त, 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन 2020 में अपनी घोषणा तक भारत के लिए सीमित ओवरों का क्रिकेट खेलते रहे. जबकि विराट कोहली ने अभी सिर्फ टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है.

