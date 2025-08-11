Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

हैदराबाद: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए हर एक सीजन खेलने वाले एमएस धोनी क्या ने IPL 2026 में भी नजर आएंगे? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है. धोनी के फैंस तो चाह ही रहे हैं कि वो आईपीएल का 19वां सीजन भी खेलें. लेकिन हाल के दिनों में संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स से खुद को रिलीज करने के लिए कहना और सीएसके का उनको खरीदने में दिलचस्पी दिखाने की मीडिया रिपोर्ट्स ने सबके दिल में ये संदेह डाल दिया है कि धोनी अगला आईपीएल नहीं खेलेंगे.
संजू के खरीदने की अटकलें
क्योंकि संजू सैमसन एक हाई-प्रोफाइल विकेटकीपर हैं और अगर चेन्नई उन्हें अपनी टीम में शामिल करती है तो वो आईपीएल 2026 में एमएस धोनी की जगह कीपिंग करते नजर आ सकते हैं. बता दें कि पांच बार के चैंपियन चेन्नई का पिछला सीजन सबसे खराब गुजरा था. वे 14 मैचों में सिर्फ चार जीत के साथ पहली बार तालिका में सबसे निचले स्थान पर रहे.
मेरे घुटने का ख्याल कौन रखेगा?
इस बीच धोनी ने एक कार्यक्रम में आईपीएल 2026 में खेलने के बारे में बात की, जहां उन्होंने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया बल्कि कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं खेलूंगा या नहीं. मेरे पास फैसला करने के लिए अभी समय है. मेरे पास दिसंबर तक का समय है, इसलिए मैं कुछ महीने और लूंगा, और फिर मैं अपना फैसला ले पाऊंगा.' इसी दौरान दर्शकों में से एक प्रशंसक ने चिल्लाकर कहा कि सर आपको खेलना ही होगा. जिस पर धोनी ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, 'अरे, घुटनों में जो दर्द होता है, उसका ख्याल कौन रखेगा?'
Fans shouting MS Dhoni to play IPL 2026.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 11, 2025
MS - Arre mere jo ghutno mein dard hain uska care kon karega (who'll take care of my knee pain). 😂❤️pic.twitter.com/576UOWKY2P
धोनी के घुटनों की सर्जरी
धोनी का ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं की शायद अब धोनी अगला आईपीएल नहीं खेलेंगे. बता दें कि धोनी ने 2023 में अपना 5वां आईपीएल खिताब जीतने के कुछ दिनों बाद घुटने की सर्जरी करवाई थी. उसके बाद से 43 वर्षीय धोनी आईपीएल के दो सीजन खेल चुके हैं. लेकिन वह अपने घुटने की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें निचले क्रम में बल्लेबाजी करनी पड़ रही है और विकेटों के बीच दौड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
धोनी का आईपीएल करियर
एमएस धोनी 2008 से आईपीएल खेल रहे हैं और उन्होंने ने अब तक 278 मैच में 38 की औसत से कुल 5439 रन बनाए है. जिसमें 24 अर्धशतक शामिल है. जबकि उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 84 रन है. इसके अलावा धोनी ने स्टंप के पीछे से 158 कैच, 25 रन आउट और 47 स्टंपिंग की है.