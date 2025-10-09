ETV Bharat / sports

MS Dhoni बने पायलट! लेकिन नहीं उड़ा पाएंगे प्लेन, जानें क्यों ?

एमएस धोनी की सोशल मीडिया पर सराहना पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पूरा करने और विमान तकनीक में विशेषज्ञ बनने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी प्रशंसा हो रही है. यह उपलब्धि एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि भारत के सबसे प्रसिद्ध खेल दिग्गजों में से एक विमान तकनीक के भविष्य में कदम रख रहा है.

प्लेन उड़ाने का कोर्स पूरा करने के बावजूद वो प्लेन नहीं उड़ा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग पूरी की है. इसके साथ धोनी को अब ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस मिल गया है. यह प्रशिक्षण प्रमाणित और सुरक्षित ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी ने अब पायलट बन गए हैं. उन्होंने चेन्नई स्थित भारत के अग्रणी ड्रोन निर्माता और डीजीसीए-अनुमोदित रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (आरपीटीओ) गरुड़ एयरोस्पेस से अपना कोर्स पूरा किया है, जिसके वे ब्रांड एंबेसडर भी हैं.

धोनी के प्रशिक्षकों ने एक्स और फेसबुक पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी उपलब्धि की घोषणा की, जिसे कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने लाइक और रीपोस्ट किया. महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि उन्होंने गरुड़ एयरोस्पेस के साथ अपना डीजीसीए ड्रोन पायलट प्रमाणन कार्यक्रम पूरा कर लिया है.

गरुड़ टेक्नोलॉजी ने क्या कहा?

गरुड़ टेक्नोलॉजी ने एक पोस्ट में लिखा, 'जब दिग्गज नवाचार चुनते हैं, तो वे गरुड़ को चुनते हैं. एमएस धोनी अब डीजीसीए प्रमाणित ड्रोन पायलट हैं, जिन्हें गरुड़ एयरोस्पेस आरपीटीओ में प्रशिक्षित किया गया है. हवाई तकनीक के भविष्य को आकार देने वाले 2500 से ज्यादा प्रमाणित पायलटों में शामिल हों.'

महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि उन्होंने गरुड़ एयरोस्पेस के साथ अपना डीजीसीए ड्रोन पायलट प्रमाणन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. डीजीसीए द्वारा अनुमोदित आरपीटीओ, गरुड़ एयरोस्पेस ने अपने अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में 2,500 से ज्यादा महत्वाकांक्षी पायलटों को प्रशिक्षित किया है. धोनी ने गरुड़ एयरोस्पेस के साथ अपनी यात्रा जारी रखने और इसके विकास का गवाह बनने के लिए अपनी उत्सुकता भी साझा की.

धोनी के पास सशस्त्र बलों का एक मानद पद भी है

बता दें कि धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करते हैं. भारत के सबसे सफल कप्तान, जिन्होंने देश को दो विश्व कप खिताब दिलाए हैं, बाइक के शौकीन हैं और सशस्त्र बलों में एक मानद पद भी रखते हैं.