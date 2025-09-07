ETV Bharat / sports

इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट, जानिए लिस्ट में टॉप पर किसका नाम

आज हम आपको उन 5 भारतीय गेंदबाजों के नाम बताने वाले हैं. जिन्होंने एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

Indian Cricket Team
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 11:50 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. भारत पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के साथ खेलेगा. इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. ये टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला है. अब तक एशिया कप सिर्फ 2 बार टी20 फॉर्मेट में हुआ है. टीम इंडिया एशिया कप के पिछले 16 संस्करणों में 8 बार चैंपियन रही है. इस बार फिर से टीम चैंपियन बनकर अपना टाइटल डिफेंड करना चाहेगी. उससे पहले हम आपको एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं.

एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

1 - भुवनेश्वर कुमार : भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हुए हैं. वो भारत के लिए भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर 1 गेंदबाज हैं. भुवी ने 6 मैचों की 6 पारियों में 9.46 की औसत और 5.34 की इकॉनमी के साथ 13 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 4 रन देकर 5 विकेट रहा है. उन्होंने एक बार फाइव विकेट हॉल और एक बार 4 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 138 बॉल डाली है और 123 रन दिए हैं.

Bhuvneshwar Kumar
भुवनेश्व कुमार (ANI)

2 - हार्दिक पांड्या : टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हुए हैं. इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में पांचवें स्थान पर हैं. हार्दिक ने 8 मैचों की 8 पारियों में 18.81 की औसत और 7.01 की इकॉनमी के साथ कुल 11 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान हार्दिक का बेस्ट प्रदर्शन 3 विकेट 8 रन देकर रहा है.

Hardik Pandya
हार्दिक पांड्या (ANI)

3 - जसप्रीत बुमराह : इंडियन क्रिकेट टीम के अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी यॉर्कर के दम पर मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं. बुमराह सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं. वो अहम समय पर विकेट भी चटकाते हैं. वो एशिया कप टी20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बने हुए हैं. बुमराह ने 5 मैचों की 5 पारियों में 15.66 की औसत और 6.22 की इकॉनमी के साथ कुल 6 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 2 विकेट 27 रन देकर रहा है.

Jasprit Bumrah
जसप्रीत बुमराह (ANI)

4 - रविचंद्रन अश्विन : भारत के लिए एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हैं. अश्विन ने 6 मैचों की 6 पारियों में 23.83 की औसत और 6.50 इकॉनमी के साथ कुल 6 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 26 रन देकर 2 विकेट रहा है.

रविचंद्रन अश्विन
रविचंद्रन अश्विन (ANI)

भारत के लिए एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अगले नंबर पर आशीष नेहरा मौजूद हैं. जिन्होंने 6 मैचों में 6 विकेट लिए हैं. अर्शदीप सिंह 5 मैचों में 5 विकेट लेकर एशिया कप टी20 में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज बने हुए हैं. अब उनके पास इस सीजन में विकेट हासिल कर नेहरा और अश्विन को पीछे छोड़ने का मौका होगा.

ये खबर भी पढ़ें : एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया ने कसी कमर, प्रैक्टिस सेशन में बहाया जमकर पसीना

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025MOST WICKETS IN ASIA CUPMOST WICKETS FOR INDIA IN ASIA CUPHARDIK PANDYA AND JASPRIT BUMRAHMOST WICKETS IN ASIA CUP T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.