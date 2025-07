ETV Bharat / sports

इन 5 बल्लेबाजों ने भारत के लिए एक टेस्ट मैच में बनाए सबसे ज्यादा रन, देखें लिस्ट - MOST RUNS IN TEST MATCH FOR INDIA

भारत बनाम इंग्लैंड ( AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 13, 2025 at 5:37 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता है. गेंदबाज रेड बॉल के साथ बल्लेबाजों के संयम और दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं. व्हाइट बॉल की तुलना में लाल बॉल ज्यादा सीम और स्विंग करती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए आसानी से रन बनाना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों को मिलाकर एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आज हम आपको एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप पांच भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं. भारत के लिए हाल ही में शुभमन गिल ने सुनील गावस्कर को पछाड़कर एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. शुभमन गिल (AP) 1 - शुभमन गिल : भारत के लिए एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम दर्ज है. उन्होंने एक टेस्ट की पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में 161 रन बनाए. गिल 430 रनों के साथ एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने. भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने 2 से 6 जुलाई तक एजबेस्टन में खेले गए भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में ये उपलब्धि हासिल की थी.

शुभमन गिल (ANI) 2 - सुनील गावस्कर : टीम इंडिया पूर्व कप्तान और दाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील गावस्कर भारत के लिए एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं. गावस्कर ने अप्रैल 1971 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में पहली पारी में 124 और दूसरी पारी में 220 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने कुल एक मैच में 344 रन बनाए. सुनील गावस्कर (IANS) 3 - वीवीएस लक्ष्मण : इंडियन क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण भारत के लिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं. लक्ष्मण ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह खास उपलब्धि हासिल की थी. उन्होंने पहली पारी में 59 और दूसरी पारी में 281 रन बनाकर कुल 340 रनों का स्कोर अपने नाम किया था. वीवीएस लक्ष्मण (AFP) 4 - सौरव गांगुली : भारत के पूर्व कप्तान और प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से पहचाने जाने वाले सौरव गांगुली भी इस लिस्ट में शामिल हैं. गांगुली भारत के लिए एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में चौथे स्थान पर बने हुए हैं. उन्होंने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में पहली पारी में 239 और दूसरी पारी में 91 रन बनाए थे. इस टेस्ट में उनके बल्ले से कुल 330 रन निकले थे. सौरव गांगुली (AFP) 5 - वीरेंद्र सहवाग : भारत के लिए एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी पांचवें स्थान पर मौजूद हैं. सहवाग ने 2008 में चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में 319 रनों की पारी खेली थी. वो 319 रनों के साथ भारत के लिए एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं. वीरेंद्र सहवाग (AFP) एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी 430 - शुभमन गिल

