एशिया कप में हांगकांग का ये खिलाड़ी रचेगा इतिहास, विराट-रोहित को पछाड़कर टॉप पर करेगा कब्जा - MOST RUNS IN ASIA CUP T20IS

एशिया कप 2025 में विराट कोहली और रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड टूट सकता है. हांगकांग का एक खिलाड़ी ऐसा कर सकता है.

Virat Kohli and Rohit Sharma
विराट कोहली और रोहित शर्मा (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 2:07 PM IST

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने वाली है. टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला है. ऐसे में हांगकांग के एक खिलाड़ी के पास मौका होगा कि वो एशिया कप के टी20 फॉर्मेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा सकें.

हांगकांग के उपकप्तान के पास इतिहास रचने का मौका

ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि हांगकांग के उपकप्तान बाबर हयात हैं, जिनके पास एशिया कप (टी20) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का मौका होगा. हयात अगर एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनते हैं, तो वो पूर्व भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ देंगे.

Virat Kohli and Rohit Sharma
विराट कोहली और रोहित शर्मा (ANI)

दरअसल, एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं. उन्होंने 429 रन बनाए हैं. उनके बाद इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने 281 रन बनाए हैं. एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों ने रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम 271 रन मौजूद हैं.

बाबर के पास होगा विराट-रोहित को पीछे छोड़ने का मौका

एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात है. जिनके नाम 235 रन दर्ज है. उन्हें अगर विराट कोहली को पीछे छोड़ना है तो टूर्नामेंट में 194 रन बनाने होंगे. रिजवान को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें 46 रन बनाने होंगे, जबकि रोहित को पीछे छोड़ने के लिए 36 रन बनाने होंगे.

बाबर हयात का क्रिकेट करियर

बाबर हयात के लिए विराट कोहली को पीछे छोड़ना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है लेकिन क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी असंभव नहीं होता है. हयात ने 2014 में हांगकांग के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. वो टीम के लिए 22 वनडे मैचों में 8 अर्धशतकों की मदद से 784 रन बना चुके हैं. तो वहीं उन्होंने 95 टी20 मैचों में 2 शतक और 12 अर्धशतकों के साथ 2214 रन बनाए हैं. इस दौरान टी20 क्रिकेट में उनका औसत 28.4 का रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट 131.2 का रहा है.

एशिया कप 2025 के लिए हांगकांग का स्क्वाड

यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात (उप-कप्तान), जीशान अली (विकेटकीपर), नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, एहसान खान, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, हारून मोहम्मद अरशद, अली-हसन, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), गजनफर मोहम्मद, और मोहम्मद वहीद.

