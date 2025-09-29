ETV Bharat / sports

इन भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप 2025 में मचाया धमाल, एक को मिली लग्जरी कार तो दूसरे को मिला ये बड़ा इनाम

एशिया कप 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाले और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 29, 2025 at 5:26 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद : एशिया कप 2025 का समापन रविवार को हो गया है. भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिया है. इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने भी जमकर धमाल मचाया. भारत की ओर से बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खूब रन बटोरे तो वहीं, गेंदबाजी में कुलदीप शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने अपना जलवा बिखेरा है. तो इस मौके पर आज हम आपको एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 3 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं. एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 3 बल्लेबाज 1 - अभिषेक शर्मा : भारत के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों की 7 पारियों में 44.85 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए. उनके नाम 3 अर्धशतक भी दर्ज हैं. उन्होंने 39 चौके और 19 छक्के लगाए. वो टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. पुरस्कार के रूप में उन्हें 15,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 13.30 लाख भारतीय रुपये) और एक एसयूवी कार व एक ट्रॉफी मिली. अभिषेक शर्मा (AP) 2 - पथुम निसांका : श्रीलंका के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे. उन्होंने 6 मैचों में 43.50 की औसत और 160 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए. उनके नाम 1 शतक और 2 अर्धशतक भी दर्ज हैं. पथुम निसांका (AP)