इन भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप 2025 में मचाया धमाल, एक को मिली लग्जरी कार तो दूसरे को मिला ये बड़ा इनाम

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले टॉप 3 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं.

Most runs getter and most wicket taker in Asia Cup 2025
एशिया कप 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाले और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी (AP)
Published : September 29, 2025 at 5:26 PM IST

हैदराबाद : एशिया कप 2025 का समापन रविवार को हो गया है. भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिया है. इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने भी जमकर धमाल मचाया. भारत की ओर से बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खूब रन बटोरे तो वहीं, गेंदबाजी में कुलदीप शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने अपना जलवा बिखेरा है. तो इस मौके पर आज हम आपको एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 3 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं.

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 3 बल्लेबाज

1 - अभिषेक शर्मा : भारत के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों की 7 पारियों में 44.85 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए. उनके नाम 3 अर्धशतक भी दर्ज हैं. उन्होंने 39 चौके और 19 छक्के लगाए. वो टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. पुरस्कार के रूप में उन्हें 15,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 13.30 लाख भारतीय रुपये) और एक एसयूवी कार व एक ट्रॉफी मिली.

अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा (AP)

2 - पथुम निसांका : श्रीलंका के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे. उन्होंने 6 मैचों में 43.50 की औसत और 160 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए. उनके नाम 1 शतक और 2 अर्धशतक भी दर्ज हैं.

पथुम निसांका
पथुम निसांका (AP)

3 - साहिबजादा फरहान : पाकिस्तान के दाएं हाथ के ओपनिंग बैटर साहिबजादा फरहान एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर रहे. उन्होंने 7 मैचों में 31.00 की औसत और 116.04 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए. उनके नाम 2 अर्धशतक भी दर्ज हैं.

साहिबजादा फरहान
साहिबजादा फरहान (AP)

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 गेंदबाज

1 - कुलदीप यादव : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और 7 मैचों की 7 पारियों में कुल 17 विकेट हासिल किए. इस दौरान उनका औसत 9.29 और इकोनॉमी 6.27 का रहा है. उनका बेस्ट प्रदर्शन 7 रन देकर 4 विकेट रहा है. उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया और पुरस्कार के रूप में उन्हें 15,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 13.30 लाख भारतीय रुपये) और एक ट्रॉफी मिली.

कलदीप यादव
कलदीप यादव (AP)

2 - शाहीन अफरीदी : पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले दूसरे गेंदबाज रहे. उन्होंने 7 मैचों की 7 पारियों में कुल 10 विकेट हासिल किए. इस दौरान उनका औसत 16.04 और इकोनॉमी 6.60 का रहा है. उनका बेस्ट प्रदर्शन 17 रन देकर 4 विकेट है.

शाहीन अफरीदी
शाहीन अफरीदी (AP)

3 - जुनैद सिद्दीकी : यूएई के तेज जुनैद सिद्दीकी एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स में तीसरे स्थान पर काबिज हैं, जबकि उनकी टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई थी. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में 9 विकेट हासिल किए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 18 रन देकर 4 विकेट रहा है.

जुनैद सिद्दीकी
जुनैद सिद्दीकी (AP)

एशिया कप 2025 में भारत के टॉप 5 रन स्कोरर

  1. अभिषेक शर्मा - 7 मैच, 314 रन
  2. तिलक वर्मा - 7 मैच, 213 रन
  3. संजू सैमसन - 7 मैच, 132 रन
  4. शुभमन गिल - 7 मैच, 127 रन
  5. सूर्यकुमार यादव - 7 मैच, 72 रन

एशिया कप 2025 में भारत के टॉप 5 विकेट टेकर

  1. कुलदीप यादव - 7 मैच, 17 विकेट
  2. वरुण चक्रवर्ती - 7 मैच, 7 विकेट
  3. जसप्रीत बुमराह - 7 मैच, 7 विकेट
  4. अक्षर पटेल - 7 मैच, 6 विकेट
  5. शिवम दुबे - 7 मैच, 5 विकेट
