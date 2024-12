ETV Bharat / sports

जसप्रीत बुमराह समेत इन पांच एक्टिव तेज गेंदबाजों ने लिए हैं सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल, देखें लिस्ट - MOST FIVE WICKET HAULS IN TEST

जसप्रीत बुमराह ( AP Photo )

नई दिल्ली: नई दिल्ली: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह धमाल मचा रहे हैं. इस पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में बुमराह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए धमाल मचाया है. उन्होंने अब तक खेले गए 4 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में कुल 30 विकेट हासिल कर चुके हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 6/67 रहा है. इस सीरीज में बुमराह अब तक 3 बार 5 विकेट हॉल भी हासिल कर चुके हैं. आज हम आपको दुनिया भर के उन एक्टिव तेज गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फाइव विकेट हॉल हासिल किए हैं. इस लिस्ट में भारत के एकमात्र पेसर जसप्रीत बुमराह शामिल हैं. 1 - कगिसो रबाडा : दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा उन एक्टिव तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल हासिल किए हैं. रबाडा ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 69 मैचों की 169 पारियों में 312 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उन्होंने 16 बार फाइव विकेट हॉल अपने नाम किया है.

कगिसो रबाडा (ANI Photo) 2 - मिचेल स्टार्क : ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क सबसे ज्यादा पांच विकेट हॉल लेने वाले एक्टिव तेज गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 93 टेस्ट मैचों की 178 पारियों में कुल 373 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने 15 बार फाइव विकेट हॉल हासिल किया है. मिचेल स्टार्क (ANI Photo) 3 - जसप्रीत बुमराह : इंडियन क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा बार पांच विकेट हासिल करने वाले एक्टिव तेज गेंदबाजों में तीसरे नंबर हैं. बुमराह ने भारत के लिए 44 टेस्ट मैचों की 85 पारियों में 203 विकेट हासिल की है. इस दौरान उन्होंने 13 बार फाइव विकेट हॉल हासिल किया है. जसप्रीत बुमराह (ANI Photo) 4 - पैट कमिंस : कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस उन एक्टिव तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जो 5 विकेट हॉल हासिल करने वाले गेंदबाजों में नंबर 4 पर मौजूद हैं. कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 66 टेस्ट मैचों की 123 में 289 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान उन्होंने भी कुल 13 फाइव विकेट हॉल हासिल किए हैं. पैट कमिंस (ANI Photo) 5 - जोश हेजलवुड : ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड उन एक्टिव तेज गेंदबाजों में से हैं, जो सबसे ज्यादा फाइव विकेट हॉल लेने के मामले में पांचवें नंबर पर है. हेजलवुड ने 72 टेस्ट मैचों की 135 पारियों में 279 विकेट हासिल किए हैं. इसके साथ ही वह कुल 12 बार फाइव विकेट हॉल अपने नाम कर चुके हैं. जोश हेजलवुड (ANI Photo)