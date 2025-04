ETV Bharat / sports

IPL में किस गेंदबाज ने लिए सबसे ज्यादा फाइव विकेट हॉल, जानिए लिस्ट में कितने विदेशी और भारतीय खिलाड़ी मौजूद - MOST FIVE WICKET HAULS IN IPL

आईपीएल ट्रॉफी ( IANS )

Published : April 6, 2025

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे चर्चित टी20 लीगों में से एक हैं. आईपीएल में जहां बल्लेबाजों का बोलबाला होता है तो वहीं, गेंदबाज भी अपनी लहराती हुई गेंदों के साथ बल्लेबाजों को चारों खाने चित करते हुए नजर आते हैं. आईपीएल के इतिहास में यूं तो कई गेंदबाजों ने बहुत विकेट लिए हैं. लेकिन पाकिस्तान के सोहेल तनवीर पहले ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने आईपीएल के पहले ही सीजन में अपने 4 ओवर की स्पैल में 5 विकेट हासिल किए थे. इसके साथ ही लक्ष्मीपति बालाजी आईपीएल में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज थे. अनिल कुंबले, लसिथ मलिंगा, अमित मिश्रा, हरभजन सिंह और सुनील नरेन जैसे कई अन्य गेंदबाज फाइव विकेट हॉल हासिल कर चुके हैं. तो आज हम आपको आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइव विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा फाइव विकेट लेने वाले गेंदबाज

इंडियन प्रीमियर लीग में जसप्रीत बुमराह, जेम्स फॉल्कनर, भुवनेश्वर कुमार और जयदेव उनादकट ने दो-दो बार फाइव विकेट हॉल हासिल किया है. यह सभी खिलाड़ी दो बार 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. तो आइए इनके फाइव विकेट हॉल के बारे में विस्तार से जानते हैं. 1 - जसप्रीत बुमराह: भारतीय तेज गेंदबाज जो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं. उन्होंने आईपीएल में 2 बार 5 विकेट चटकाए हैं. बुमराह ने पहली बार 2022 में नवी मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहला फाइव विकेट हॉल लिया. इस दौरान उन्होंने 10 रन देकर 5 विकेट लिए थे. इसके बाद उन्होंने 2024 में मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपना दूसरा फाइव विकेट हॉल हासिल किया, जहां उन्होंने 21 रन देकर 5 विकेट चटकाए.

जसप्रीत बुमराह (IANS) 2 - भुवनेश्वर कुमार: भारतीय पेसर भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने भी आईपीएल में 2 बार 5 विकेट हासिल किए हैं. भुवी ने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 2017 में पहली बार फाइव विकेट हॉल लिया, इस दौरान उन्होंने हैदराबाद के मैदान पर 19 रन देकर 5 विकेट लिए थे. इसके बाद उन्होंने हैदराबाद की ओर से गुजरात टाइटंस के खिलाफ 2023 में अपना दूसरा फाइव विकेट हॉल लिया, जहां उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 30 रन देकर पांच विकेट हासिल किए. भुवनेश्वर कुमार (IANS) 3 - जेम्स फॉल्कनर: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स फॉल्कनर भी आईपीएल में 2 बार फाइव विकेट हॉल ले चुके हैं. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए दोनों फाइव विकेट हॉल हासिल किए हैं. फॉल्कनर ने पहला फाइव विकेट हॉल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2013 में जयपुर में लिया था. इस दौरान उन्होंने 20 रन देकर 5 विकेट लिए थे. उनका दूसरा फाइव विकेट हॉल भी इसी साल आया, जहां उन्होंने एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 16 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. जेम्स फॉल्कनर (IANS) 4 - जयदेव उनादकट: इंडियन पेसर जयदेव उनादकट भी आईपीएल में 2 बार 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. उनादकट ने पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए 2013 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ दिल्ली में 25 रन देकर 5 विकेट लिए थे. इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा फाइव विकेट हॉल राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की ओर से खेलते हुए हासिल किया, जहां उन्होंने 2017 में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 30 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. जयदेव उनादकट (IANS) ये खबर भी पढ़ें : SRH vs GT: हैदराबाद में टूटेंगे 2 बड़े रिकॉर्ड, ये खिलाड़ी हासिल कर सकते हैं खास उपलब्धि