ETV Bharat / sports

यूपी का सुनहरा दौर जारी: 20 सालों में 30 से अधिक उत्तर प्रदेश के सितारों ने बिखेरी भारतीय टीम में चमक

सुरेश रैना: मिस्टर फिनिशर यूपी का गौरव सुरेश रैना, जिनका जन्म 27 नवंबर 1986 को गाजियाबाद में हुआ, यूपी क्रिकेट के सबसे चमकते सितारे हैं. 2005 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 18 टेस्ट (768 रन, औसत 28.44), 226 वनडे (5,615 रन, औसत 35.43, 5 शतक) और 78 टी20आई (1,605 रन, औसत 32.18) खेले. रैना को 'मिस्टर फिनिशर' कहा जाता है क्योंकि वे मध्यक्रम में आकर मैच पलट देते थे. 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा होने के अलावा, उन्होंने 2010 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया.

घरेलू क्रिकेट में यूपी के लिए 100 से ज्यादा फर्स्ट-क्लास मैच खेले, जहां उनका बल्ला 8,000 से अधिक रन बनाए. कैफ ने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया 2018 में संन्यास लेने के बाद वे क्रिकेट कमेंटेटर और कोच बने. यूपी के लिए उनका योगदान रणजी ट्रॉफी में कई शतकों से सजा है, जो राज्य को मजबूत बनाने में सहायक रहा. कैफ की कहानी साबित करती है कि कैसे एक मध्यमवर्गीय परिवार का लड़का क्रिकेट के शिखर पर पहुंचा.

मोहम्मद कैफ: मोहम्मद कैफ का जन्म 1 दिसंबर 1980 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ. यूपी के इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2000 में अपना अंतरराष्ट्रीय सफर शुरू किया, लेकिन पिछले 20 सालों की चर्चा में वे 2002 का नेटवेस्ट सीरीज फाइनल भूल नहीं सकते. लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 75 रनों की नाबाद पारी खेलकर उन्होंने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई. कैफ ने 13 टेस्ट (624 रन, औसत 32.28) और 125 वनडे (2,753 रन, औसत 32.00) खेले. वे राइट-आर्म ऑफ-स्पिनर भी थे, जिन्होंने 15 विकेट लिए.

पूर्व भारतीय अंडर 19 क्रिकेटर अक्षदीप नाथ और जीशान अंसारी के कोच गोपाल सिंह का कहना है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का क्रिकेट और चमक रहा है पहले भी बहुत प्रतिभा थी. बस मौका कम होने की वजह से खिलाड़ी आगे नहीं निकल पा रहे थे. बीसीसीआई और यूपीसीए के सहयोग से अब खिलाड़ी और आगे निकल रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के पूर्व क्रिकेटर लखनऊ के रहने वाले समीर मिश्रा बताते हैं कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में टैलेंट की कोई कमी नहीं रही. अगर बात करें तो रिजवान शमशाद, आशीष विंस्टन जैदी, शशिकांत खांडेकर, आबिद कमाल, सौरभ शुक्ला जैसे क्रिकेटर टीम इंडिया में आने के लायक थे. बात 2000 के बाद की की जाए तो अब अधिक मुकाबला होने की वजह से खिलाड़ियों की प्रतिभा अधिक सामने आती है पहले बहुत कम मैच होते थे.

गोपाल शर्मा के दौर से शुरू हुआ यह सिलसिला मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, आरपी सिंह, कुलदीप त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव और रिंकू सिंह तक पहुंचा है. पुरुष क्रिकेट के अलावा महिला क्रिकेट में भी एकता बिष्ट, दीप्ति शर्मा और गुंजन कश्यप जैसी धुरंधरों ने यूपी का परचम लहराया. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम में कुलदीप यादव और रिंकू सिंह की मौजूदगी इसकी ताजा मिसाल है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश जो कभी क्रिकेट के मैदान पर इक्का-दुक्का खिलाड़ियों के दम पर संतुष्ट होने वाली धरती था, आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन चुका है. पिछले 20 वर्षों (2005 से 2025 तक) में यूपी से करीब 30 से अधिक खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में जगह बनाई है, जो रणजी ट्रॉफी इतिहास में राज्य की सबसे शानदार उपलब्धि है.

भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर (UPCA)

घरेलू स्तर पर यूपी के लिए 100 से अधिक रणजी मैचों में 7,000 रन बनाए. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में तीन खिताब जीते. 2020 में संन्यास लेने के बाद राजनीति में कदम रखा लेकिन क्रिकेट से जुड़े रहे. रैना की आक्रामक बल्लेबाजी ने यूपी को रणजी में 2005-06 का खिताब दिलाने में मदद की. उनका प्रोफाइल यूपी के युवाओं के लिए आदर्श है.

आरपी सिंह: रुद्र प्रताप सिंह (आरपी सिंह) का जन्म 6 दिसंबर 1984 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. 2005 में डेब्यू करने वाले सिंह ने 14 टेस्ट (40 विकेट, औसत 45.56), 58 वनडे (69 विकेट, औसत 33.68) और 10 टी20आई (15 विकेट) खेले. 2007 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट लेकर भारत को पहला टी20 खिताब दिलाया. उनकी स्विंग गेंदबाजी ने कई मैच पलटे.

भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर (UPCA)

घरेलू क्रिकेट में यूपी के लिए 70 फर्स्ट-क्लास मैचों में 200 विकेट लिए. आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और पुणे वारियर्स के लिए खेले. चोटों के कारण 2012 के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे लेकिन घरेलू स्तर पर सक्रिय रहे. ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर विश्व चैंपियन बने. यूपी रणजी टीम के लिए उनकी गेंदबाजी ने कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई.

प्रवीण कुमार: प्रवीण कुमार का जन्म 2 अक्टूबर 1986 को मेरठ में हुआ. राइट-आर्म मीडियम पेसर प्रवीण ने 6 टेस्ट (27 विकेट), 68 वनडे (77 विकेट, औसत 29.15) और 10 टी20आई (8 विकेट) खेले. 2007 वर्ल्ड कप में डेब्यू के बाद 2011 इंग्लैंड टूर पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. घरेलू क्रिकेट में यूपी के लिए 80 से अधिक मैचों में 250 विकेट लिए. आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेले. 2018 में संन्यास ले लिया. प्रवीण की रिवर्स स्विंग ने यूपी को रणजी में मजबूती दी. उनका प्रोफाइल दर्शाता है कि कैसे एक छोटे शहर का लड़का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमका.

भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर (UPCA)

भुवनेश्वर कुमार: भुवनेश्वर कुमार का जन्म 5 फरवरी 1990 को मेरठ में हुआ. वो राइट-आर्म फास्ट-मीडियम गेंदबाज हैं. 2012 में डेब्यू करने वाले कुमार ने 21 टेस्ट (63 विकेट, औसत 29.31), 121 वनडे (141 विकेट, औसत 25.88) और 87 टी20आई (90 विकेट, औसत 22.02) खेले. 2013 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम का हिस्सा थे. घरेलू स्तर पर यूपी के लिए 50 फर्स्ट-क्लास मैचों में 150 विकेट. आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 150 से अधिक विकेट लिए. भुवनेश्वर की सटीक लाइन-लेंथ ने यूपी को कई जीत दिलाई.

कुलदीप यादव: चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव का जन्म 14 दिसंबर 1994 को उन्नाव में हुआ. वो लेफ्ट-आर्म चाइनामैन गेंदबाज हैं. 2017 में डेब्यू करने वाले कुलदीप ने अब तक 14 टेस्ट (60 विकेट), 113 वनडे (181 विकेट, औसत 26.06), 47 टी20आई (86 विकेट) खेले हैं. 2023 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया. यूपी के लिए 40 फर्स्ट-क्लास में 100 विकेट. आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स में रहे कुलदीप का जादू यूपी रणजी को मजबूत बनाता है.

भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर (UPCA)

रिंकू सिंह: रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को अलिगढ़ में हुआ. उन्होंने भारत के लिए 2 वनडे में 55 रन और 34 टी20 में 3 अर्धशतक की मदद से 550 रन बनाए हैं. उनके नाम वनडे में 1 और टी20 में 2 विकेट भी दर्ज हैं. आईपीएल में कोलकाता के लिए 5 छक्कों की यादगार पारी खेली थी. यूपी के लिए घरेलू में मजबूत. रिंकू का उभार यूपी का नया अध्याय है.

दीप्ति शर्मा: दीप्ति शर्मा का जन्म 28 सितंबर 1995 को कानपुर में हुआ था. 2014 डेब्यू किया. 5 टेस्ट (319 रन, 20 विकेट), 114 वनडे (2602 रन, 146 विकेट), 128 टी20आई (1,000 रन, 147 विकेट) खेले हैं. 2023 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट रही. यूपी के लिए घरेलू में शानदार रहा है. दीप्ति यूपी महिला क्रिकेट की अहम खिलाड़ी हैं.

एकता बिष्ट: एकता का जन्म 4 फरवरी 1986 को देहरादून ( पूर्व में यूपी) में हुआ. 2013 डेब्यू किया. उन्होंने 1 टेस्ट (3 विकेट), 56 वनडे (98 विकेट), 42 टी20आई (53 विकेट) खेले हैं. घरेलू में यूपी के लिए 100 विकेट लिए हैं. एकता ने महिला क्रिकेट में यूपी को मजबूत किया.

भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर (UPCA)

गुंजन कश्यप: उभरती हुई गेंदबाज गुंजन कश्यप जन्म 1997 में हुआ. उन्होंने 2024 डेब्यू किया. यूपी के लिए घरेलू में प्रभावी हैं. वो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. अन्य उल्लेखनीय नामों में ध्रुव जुरेल, सुदीप त्यागी, शिवम शर्मा, अंकित राजपूत, अक्षदीप नाथ अंडर 19 टीम के कप्तान और विश्व विजेता टीम के हिस्सा, जीशान अंसारी अंडर 19 विश्व कप टीम का हिस्सा रहे हैं.