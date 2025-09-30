ETV Bharat / sports

भारत की एशिया कप ट्रॉफी होटल में लेकर बैठे मोहसिन नकवी, सिर्फ एक शर्त पर देने को हुए तैयार, जानिए पूरी बात

एशिया कप की चैंपियन बनने के बावजूद भी टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली है, क्योंकि मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर अपने साथ चले गए.

Mohsin Naqvi
मोहसिन नकवी (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 4:38 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 4:45 PM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया था. इसके बाद भारत को एशिया कप विजेता के रूप में ट्रॉफी और मेडल नहीं मिले. क्योंकि भारत को एशिया कप ट्रॉफी और मेडल एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मिलने थे, जिन्हें लेने से भारतीय टीम ने मना कर दिया.

एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर जमकर ड्रामा
मोहसिन नकवी पाकिस्तान से हैं. वो पीसीबी के चेयरमैन होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृहमंत्री भी है. इसके चलते भारतीय टीम और खिलाड़ियों ने ट्रॉफी और मेडल उनके हाथ से लेने से मना कर दिया. एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों की जान गई थी. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदर लॉन्च किया था.

ऐसे में भारतीय टीम पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों और भारतीय आर्मी के साथ खड़ी थी, जिसका समर्थन खुले मंच से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी किया. लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी मोहसिन नकवी के द्वारा दिए जाने की अलग-अलग खबरें सामने आ रही हैं.

Mohsin Naqvi
मोहसिन नकवी (IANS)

एशिया कप फाइनल के बाद नकवी साथ ले गए ट्रॉफी
दरअसल, एशिया कप फाइनल के बाद ट्रॉफी को मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए थे. इसके बाद बीसीसीआई ने आईसीसी में उनकी शिकायत की थी कि वो भारतीय टीम की विनिंग ट्रॉफी को लेकर चले गए. अब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया कप 2025 की ट्रॉफी नकवी के पास है, वो जिस होटल में रुके हुए हैं ट्रॉफी वहां पर उनके साथ है.

बीसीसीआई ट्रॉफी वापस लाने के लिए बना रही प्लान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बीसीसीआई एसीसी में शामिल अन्य देशों के क्रिकेट संघों की मध्यस्थता से ट्रॉफी को भारत लाने की कोशिश कर रहा है. नकवी को कहा गया है कि वो एशिया कप ट्रॉफी को दुबई की स्पो‌र्ट्स सिटी में स्थित एसीसी के कार्यालय में पहुंचा दें. वहां पर ट्रॉफी आने के बाद भारत आसानी से लाई जा सकती है. क्योंकि भारत के अनुसार ट्रॉफी एसीसी की है न कि नकवी की निजी संपत्ति है.

भारत को ट्रॉफी वापस देने के लिए नकवी ने रखी बड़ी मांग
इस सब के बीच क्रिकबज की एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें नकवी ने भारत को ट्रॉफी और खिलाड़ियों के मेडल वापस देने के लिए हां कर दिया है लेकिन उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी है. रिपोर्ट के अनुसार नकवी ने आयोजकों को बताया कि, सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम मेडल और ट्रॉफी तभी हासिल कर पाएंगे, जब एक फॉर्मल फंक्शन रखा जाएगा, जिसमें उन्हें (मोहसिन) को ये जिम्मेदारी दी जाएगी की वह भारतीय टीम को अपने हाथ से ट्रॉफी और मेडल प्रदान करें.

ये खबर भी पढ़ें : मोहसिन नकवी कौन हैं, भारतीय टीम ने उनके हाथ से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से क्यों मना कर दिया ?
