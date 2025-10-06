ETV Bharat / sports

मोहम्मद सिराज ने धोनी और रोहित को लेकर खोले कई राज, बुमराह की चोट पर दिया बड़ा बयान

भारत दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने वाला है. उससे पहले मोहम्मद सिराज ने धोनी, रोहित और बुमराह पर बड़ा बयान दिया है.

Mohammed Siraj
मोहम्मद सिराज (ANI)
ETV Bharat Sports Team

October 6, 2025

हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज धमाल मचा रहे हैं. उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी की और भारत को वेस्टइंडीज के ऊपर पारी और 140 रनों से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 4 विकेट चटकाए और दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किए. उनके नाम पूरे मैच में कुल 7 विकेट दर्ज हुए. इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने एक्सप्रेस स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए बड़ा बयान दिया है. सिराज ने धोनी से लेकर रोहित और जसप्रीत बुमराह तक सभी के बारे में खुलकर बात की है.

सिराज ने धोनी की सीख को किया याद
मोहम्मद सिराज ने भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करते हुए कहा, 'जब मैं टीम में शामिल हुआ तो एमएस धोनी ने मुझसे कहा कि, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो. जब तुम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो तो फैंस और दुनिया तुम्हारे साथ होगी और कहेगी कि सिराज जैसा कोई गेंदबाज नहीं है. अगले मैच में अगर तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो वो कहेंगे कि जाओ अपने पिता के साथ ऑटो चलाओ. तुम एक मैच में हीरो हो और दूसरे में जीरो'.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (IANS)

रोहित से हुई बात को सिराज ने किया याद
मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम से बाहर रखे जाने को लेकर भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बारे में बात करते हुए कहा कि, 'रोहित भाई ने मुझसे कहा कि, ज्यादातर गेंदबाजी स्पिनरों द्वारा की जाएगी और वह नहीं चाहते थे कि मैं वहां जाकर सिर्फ बेंच पर बैठूं. उन्होंने मुझे परिवार के साथ समय बिताने अभ्यास करने और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए कहा था'.

मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड में पांच मैचों की सीरीज के सभी मैच खेलने के बारे में बात करते हुए कहा कि, 'जब मैं इंग्लैंड पहुंचा तो मेरा लक्ष्य वहां सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनना था. मैं पूरी तरह फिट होकर पांचों मैच खेलना चाहता था. जब मुझे पता चला कि जस्सी (जसप्रीत बुमराह) भाई पांचों टेस्ट नहीं खेल पाएंगे तो मैं अपना 100% देना चाहता था'.

Jasprit bumrah
जसप्रीत बुमराह (IANS)

बुमराह की चोट पर सिराज ने खोला बड़ा राज
इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में न खेलने पर जसप्रीत बुमराह को ट्रोल किए जाने पर मोहम्मद सिराज ने कहा, 'बुमराह भाई को पीठ में गंभीर चोट लगी थी और उनकी बड़ी सर्जरी हुई थी. अगर उन्होंने उस मैच में गेंदबाजी की होती तो कोई नहीं कह सकता कि अगर उनकी हालत बिगड़ जाती, तो वे दोबारा गेंदबाजी करते या नहीं. यह इतनी गंभीर है. यह चोट बहुत संवेदनशील है. उनका गेंदबाजी एक्शन बहुत मुश्किल है. वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं और उनकी उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है. एशिया कप से लेकर अगले साल होने वाले विश्व कप तक. भारतीय फैंस को यह समझना चाहिए कि वह टीम की रीढ़ हैं और निश्चिंत रहें कि जब भी संभव होगा. वह जरूर खेलेंगे. जस्सी भाई ने एकदम सही फैसला लिया था'.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs WI: इस भारतीय खिलाड़ी की दूसरे टेस्ट से होगी छुट्टी? नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

IND VS WIROHIT SHARMAJASPRIT BUMRAHMS DHONIMOHAMMED SIRAJ

