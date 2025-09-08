ETV Bharat / sports

इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन का मोहम्मद सिराज को मिला इनाम, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए हुए नामांकित

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी दिन सिराज के धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने द ओवल में छह रनों से नाटकीय जीत हासिल की और पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली. जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में, सिराज ने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ गेंदबाजी का नेतृत्व किया. उन्होंने श्रृंखला के आखिरी दो पारियों में 46 से ज्यादा ओवर फेंके. पहली पारी में चार विकेट लिए और दूसरी पारी में शानदार पांच विकेट लेकर भारत को विदेशी धरती पर एक अविस्मरणीय जीत दिलाई, जिसमें सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला.

दुबई: भारत के मोहम्मद सिराज, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जेडन सील्स को सभी प्रारूपों में उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है.

दूसरी ओर,मैट हेनरी

ने मैच जिताऊ प्रदर्शन करते हुए 9.12 की शानदार औसत से 16 विकेट लिए और न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे पर टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली. हेनरी ने सीरीज के पहले मैच में पहली पारी में 39 रन देकर 6 विकेट लिए, इसके बाद दूसरी पारी में तीन और विकेट लिए और 90 रन देकर 9 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए. उन्होंने दूसरे टेस्ट में भी अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी और पहली पारी में पांच विकेट लिए और दूसरी पारी में दो और विकेट लिए, जिससे न्यूजीलैंड ने पारी और 359 रनों से जीत हासिल की.

वेस्टइंडीज के जेडन सील्स

ने वेस्टइंडीज की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक वनडे सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई, जो 34 सालों में उनकी पहली ऐसी जीत थी. उन्होंने 10 की औसत और सिर्फ 4.10 की इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए. पहले वनडे में धीमी शुरुआत के बाद, जहां उन्होंने 59 रन देकर एक विकेट लिया था और टीम हार गई थी, सील्स ने दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने सात ओवरों में तीन विकेट लिए और प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम और सईम अयूब को आउट करके वेस्टइंडीज को सीरीज बराबर करने में मदद की.

उनके प्रदर्शन ने एक प्रभावशाली अंत का आधार तैयार किया, जहां उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 18 रन देकर 6 विकेट लिए, जो वनडे इतिहास में किसी भी वेस्टइंडीज गेंदबाज द्वारा किया गया तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. वेस्टइंडीज ने 202 रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल की और 1991 के बाद से पाकिस्तान पर अपनी पहली सीरीज जीत दर्ज की.