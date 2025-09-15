मोहम्मद सिराज ने जीता ICC का बड़ा अवॉर्ड, मैट हेनरी और जेडन सील्स को पछाड़ा
ICC Player of the Month: मोहम्मद सिराज ने ये अवॉर्ड न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जेडन सील्स को पछाड़कर जीता है.
Published : September 15, 2025 at 7:12 PM IST
हैदराबाद: मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. इस कहावत को भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सच साबित कर दिया है. उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर शानदार खेल का प्रदर्शन किया और बिना रेस्ट लिए सभी पांच मैच खेलकर ये भी साबित कर दिया कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते है.
टीम इंडिया के मेन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जब भी आराम दिया गया तो उस मैच में सिराज नें खुलकर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया और सीरीज में टीम के सबसे सफल गेंदबाज बनकर उभरे. वो पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 23 विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी थे.
सिराज इंग्लैंड के खिलाफ सभी पांच टेस्ट मैचों में खेलने वाले एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज थे, जिससे वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए, और श्रृंखला के अंतिम दिन तक उसी तीव्रता से गेंदबाजी करना एक सराहनीय प्रयास था.
मेहनत का बड़ा फल
अब आईसीसी ने उनके इस मेहनत का बड़ा फल दिया है और अगस्त के महीने में शानदार प्रदर्शन करने की वजह से उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड दिया गया है. दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने इस पुरस्कार के लिए न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स को पछाड़ा है.
सिराज ने अगस्त में
खेले गए एक टेस्ट में 21.11 की औसत से 9 विकेट लिए, जिसने भारत को न केवल मुश्किल परिस्थिति से टेस्ट जीतने में मदद की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यह श्रृंखला 2-2 से बराबर रहे. अंतिम टेस्ट में सिराज के शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, जिसमें दूसरी पारी में 30 ओवर गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट लेना भी शामिल था.
सिराज इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट के बाद आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने में भी सफल रहे. उन्होंने पांच टेस्ट मैचों में 32.43 की औसत से 23 विकेट लिए, जिसमें दो बार पारी में पांच विकेट भी शामिल हैं.
9वें भारतीय खिलाड़ी
इस साल इस अवॉर्ड पर भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा रहा है. जिससे ये पता चल रहा है कि भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ अपने घर में बल्कि बाहर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. इस साल भारत के चार खिलाड़ी अब तक ये अवॉर्ड पा चुके हैं जबकि सिराज ये पुरस्कार जीतने वाले 9वें भारतीय खिलाड़ी हैं.
वर्ष 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाले खिलाड़ी
- जनवरी - जोमेल वारिकन (वेस्टइंडीज)
- फरवरी - शुभमन गिल (भारत)
- मार्च - श्रेयस अय्यर (भारत)
- अप्रैल - मेहदी हसन मिराज (बांग्लादेश)
- मई - मुहम्मद वसीम (यूएई)
- जून - एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका)
- जुलाई - शुभमन गिल (भारत)
- अगस्त - मोहम्मद सिराज (भारत)
सर्वाधिक ICC प्लेयर ऑफ दि मंथ अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय
अभी तक भारतीय खिलाड़ियों में ये अवॉर्ड जीतने के मामले में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल सबसे आगे हैं. उन्होंने कुल 4 बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. जबकि बुमराह और अय्यर ने दो दो बार ये पुरस्कार जीत सके हैं. इसके अलावा कोहली, जायसवाल, पंत, अश्विन, भुनेश्वर और सिराज एक बार इस अवॉर्ड को पाने में सफल हुए हैं.
2021 से 2025 तक
हर साल की हिसाब से देखा जाए तो भारतीय खिलाड़ियों ने इस साल सबसे ज्यादा 4 अवॉर्ड जीते है. इस से पहले भारत ने 2021 और 2024 में 3-3 अवॉर्ड जीते थे. जबकि 2022 और 2023 में 2-2 अवॉर्ड अपने नाम किए थे. यहां हम उन खिलाड़ियों के नाम भी दे रहे हैं जो ये पुरस्कार जीत चुके हैं.
- वर्ष 2021
जनवरी - ऋषभ पंत
फ़रवरी - रवि अश्विन
मार्च - भुवनेश्वर कुमार
- वर्ष 2022
फरवरी - श्रेयस अय्यर
अक्टूबर - विराट कोहली
- वर्ष 2023
जनवरी - शुभमन गिल
सितंबर - शुभमन गिल
- वर्ष 2024
फरवरी - यशस्वी जायसवाल
जून - जसप्रीत बुमराह
दिसंबर - जसप्रीत बुमराह
- वर्ष 2025
फरवरी - शुभमन गिल
मार्च - श्रेयस अय्यर
जुलाई - शुभमन गिल
अगस्त - मोहम्मद सिराज