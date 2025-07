ETV Bharat / sports

नहीं थम रहीं मोहम्मद शमी की मुश्किलें, कोलकाता हाई कोर्ट ने उठाया उनके खिलाफ ये सख्त कदम - MOHAMMED SHAMI

मोहम्मद शमी ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 2, 2025 at 9:37 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 10:31 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. शमी को अब एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. इस बार उनको निजी जीवन से जुड़ी एक और समस्या का सामना करना पड़ा है. दरअसल, मोहम्मद शमी को कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट का ये फैसला शमी द्वारा उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां को मिलने वाले गुजारा भत्ता के रूप में आया है. कोर्ट के इस फैसले से शमी की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ गईं हैं. मोहम्मद शमी (IANS) मोहम्मद शमी को लगा बड़ा झटका

आपको बता दें कि, कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार अब मोहम्मद शमी को अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां को हर महीने 4 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देना होगा. इसमें से 1.5 लाख रुपये शमी को हसीन जहां को मेंटेनेंस के लिए देने होंगे और 2.5 लाख रुपये शमी अपनी बेटी की देखभाल को देने होंगे. इसके अलावा शमी को हाई कोर्ट की ओर एक और बड़ा झटका दिया गया है. दरअसल अब उन्हें पिछले सात साल का गुजारा भत्ता भी अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां को देना पड़ेगा, जो 3.36 करोड़ है.

हसीन जहां (IANS) शमी हसीन जहां को पहले देते थे कितने पैसे शमी से हसीन जहां ने हर महीने 7 लाख रुपये की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. उनकी इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. इससे पहले अलीपुर कोर्ट ने शमी को अपनी वाइफ और बच्ची के लिए हर महीने 80 हजार रुपये और फिर इस फैसले में बदलाव करते हुए जिला जज ने शमी को पत्नी को 50 हजार और बेटी के लिए 80 हजार रुपये देने का आदेश दिया था. शमी ने साल 2014 में मॉडल हसीन जहां से शादी की थी. शमी 2015 में एक बेटी के पिता बने थे. इसके बाद जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा और अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखने के गंभीर आरोप शमी पर लगाए और 2018 से ये दोनों अलग हो गए और 2022 में इनका तलाक हो गया. इस समय मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए 64 टेस्ट मैचों की 122 पारियों में 229 विकेट हासिल किए हैं. 108 वनडे मैचों में उनके नाम 206 विकेट भी दर्ज हैं, जबकि उनके नाम टी20 क्रिकेट में 25 मैचों में 27 विकेट दर्ज हैं. ये खबर भी पढ़ें : IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी फिर से नीलाम होने के लिए तैयार, जानिए कब और कहां लगेगी बोली ?

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. शमी को अब एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. इस बार उनको निजी जीवन से जुड़ी एक और समस्या का सामना करना पड़ा है. दरअसल, मोहम्मद शमी को कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट का ये फैसला शमी द्वारा उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां को मिलने वाले गुजारा भत्ता के रूप में आया है. कोर्ट के इस फैसले से शमी की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ गईं हैं. मोहम्मद शमी (IANS) मोहम्मद शमी को लगा बड़ा झटका

आपको बता दें कि, कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार अब मोहम्मद शमी को अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां को हर महीने 4 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देना होगा. इसमें से 1.5 लाख रुपये शमी को हसीन जहां को मेंटेनेंस के लिए देने होंगे और 2.5 लाख रुपये शमी अपनी बेटी की देखभाल को देने होंगे. इसके अलावा शमी को हाई कोर्ट की ओर एक और बड़ा झटका दिया गया है. दरअसल अब उन्हें पिछले सात साल का गुजारा भत्ता भी अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां को देना पड़ेगा, जो 3.36 करोड़ है. हसीन जहां (IANS) शमी हसीन जहां को पहले देते थे कितने पैसे शमी से हसीन जहां ने हर महीने 7 लाख रुपये की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. उनकी इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. इससे पहले अलीपुर कोर्ट ने शमी को अपनी वाइफ और बच्ची के लिए हर महीने 80 हजार रुपये और फिर इस फैसले में बदलाव करते हुए जिला जज ने शमी को पत्नी को 50 हजार और बेटी के लिए 80 हजार रुपये देने का आदेश दिया था. शमी ने साल 2014 में मॉडल हसीन जहां से शादी की थी. शमी 2015 में एक बेटी के पिता बने थे. इसके बाद जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा और अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखने के गंभीर आरोप शमी पर लगाए और 2018 से ये दोनों अलग हो गए और 2022 में इनका तलाक हो गया. इस समय मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए 64 टेस्ट मैचों की 122 पारियों में 229 विकेट हासिल किए हैं. 108 वनडे मैचों में उनके नाम 206 विकेट भी दर्ज हैं, जबकि उनके नाम टी20 क्रिकेट में 25 मैचों में 27 विकेट दर्ज हैं. ये खबर भी पढ़ें : IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी फिर से नीलाम होने के लिए तैयार, जानिए कब और कहां लगेगी बोली ?

Last Updated : July 2, 2025 at 10:31 AM IST