आत्महत्या के बारे में सोचा, पर हुआ नहीं! मोहम्मद शमी ने किया बड़ा खुलासा
Mohammed Shami on suicide: मोहम्मद शमी ने एक टीवी शो में अपनी निजी जिंदगी के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
Published : September 14, 2025 at 5:06 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों भारतीय टीम से दूर हैं, उन्हों न तो इंग्लैंड टूर के लिए टेस्ट टीम में चुना गया था और न ही एशिया कप 2025 के स्क्वाड में उनको जगह मिली है. शमी भारत के लिए आखिरी टेस्ट 2023 में खेला था जबकि आखिरी व्हाइट बॉल मैच चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. उसके बाद वो टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
आत्महत्या के बारे में सोचा, पर हुआ नहीं!
हाल ही में उन्होंने एक टीवी शो 'आप की अदालत' में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. इसी शो में शमी ने ये भी स्वीकार किया कि एक समय उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे थे, लेकिन क्रिकेट की वजह से उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया. शमी ने कहा, 'सोचा जरूर, पर हुआ नहीं, भगवान का शुक्र है वरना वर्ल्ड कप मिस हो जाता मेरे से.' शमी ने आगे कहा, 'मेरे मन में ख्याल आया कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि, ये गेम, जिसने मुझे इतना नाम दिया, मैं ये सब कैसे भूल जाऊं, फिर मैंने प्यार और स्नेह के बारे में सोचा. तो मैंने फैसला किया, इसे भूल जाओ और अपने खेल पर ध्यान दो.'
मोहम्मद शमी की निजी जिंदगी में
परेशानी तब शुरू हुई जब उनकी पत्नी ने 2018 में उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अलग हो गईं. बता दें की हसीन जहां ने 2014 में मोहम्मद शमी से शादी की थी. 2015 में इस जोड़े को एक बेटी हुई. इस साल जुलाई में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शमी को अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को गुजारा भत्ता के रूप में 4 लाख रुपये मासिक देने का निर्देश दिया था.
घरेलू हिंसा के आरोप के बाद
सोशल मीडिया पर शमी के बारे में कही गई अपमानजनक बातों के बारे में पूछे जाने पर, शमी ने जवाब दिया, 'बुरी बातें कही जाती हैं, लेकिन आजकल उन बातों के बारे में बात की जाती है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है... मुझे सबसे ज्यादा इसी से डर लगता है. कल मैं एक तस्वीर देख रहा था, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इसे कब लिया था. पिछले 6-7 सालों में मुझ पर जितने आरोप लगे हैं, शायद किसी आतंकवादी पर भी इतने आरोप न लगे हों. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता.
Mohammed Shami said, " virat kohli used to talk with my mom on the call. my mom never met him in person and when she came to watch the match, i told virat she was there and virat went straight to meet her". (aap ki adalat). pic.twitter.com/JWGTEGRauh— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 14, 2025
विराट का शमी की मां से मिलना
इस बारे में बात करते हुए मोहम्मद शमी ने कहा, 'विराट कोहली मेरी मां से फोन पर बात करते थे. लेकिन वह उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली थीं और जब वह वर्षो बाद मैच देखने आईं, तो मैंने विराट को बताया कि मेरी मां मैच देखने आई हुई है तो विराट सीधे उनसे मिलने चले गए.'
मोहम्मद शमी ने क्रिकेट करियर
में अब तक भारत के लिए कुल 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी20 मैच खेल चुके हैं. उन्होंने टेस्ट में 229 विकेट, वनडे में 206 विकेट और टी20 में 27 विकेट लिए हैं. शमी अभी टीम इंडिया से बाहर हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शमी को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया जाता है या नहीं.