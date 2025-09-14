ETV Bharat / sports

आत्महत्या के बारे में सोचा, पर हुआ नहीं! मोहम्मद शमी ने किया बड़ा खुलासा

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों भारतीय टीम से दूर हैं, उन्हों न तो इंग्लैंड टूर के लिए टेस्ट टीम में चुना गया था और न ही एशिया कप 2025 के स्क्वाड में उनको जगह मिली है. शमी भारत के लिए आखिरी टेस्ट 2023 में खेला था जबकि आखिरी व्हाइट बॉल मैच चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. उसके बाद वो टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

आत्महत्या के बारे में सोचा, पर हुआ नहीं!

हाल ही में उन्होंने एक टीवी शो 'आप की अदालत' में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. इसी शो में शमी ने ये भी स्वीकार किया कि एक समय उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे थे, लेकिन क्रिकेट की वजह से उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया. शमी ने कहा, 'सोचा जरूर, पर हुआ नहीं, भगवान का शुक्र है वरना वर्ल्ड कप मिस हो जाता मेरे से.' शमी ने आगे कहा, 'मेरे मन में ख्याल आया कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि, ये गेम, जिसने मुझे इतना नाम दिया, मैं ये सब कैसे भूल जाऊं, फिर मैंने प्यार और स्नेह के बारे में सोचा. तो मैंने फैसला किया, इसे भूल जाओ और अपने खेल पर ध्यान दो.'

मोहम्मद शमी की निजी जिंदगी में

परेशानी तब शुरू हुई जब उनकी पत्नी ने 2018 में उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अलग हो गईं. बता दें की हसीन जहां ने 2014 में मोहम्मद शमी से शादी की थी. 2015 में इस जोड़े को एक बेटी हुई. इस साल जुलाई में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शमी को अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को गुजारा भत्ता के रूप में 4 लाख रुपये मासिक देने का निर्देश दिया था.