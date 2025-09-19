मोहम्मद नबी ने जिस बॉलर को 5 बॉल पर मारे 5 छक्के, उसके पिता का मैच के दौरान निधन, अब आया रिएक्शन
एशिया कप में मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान की ओर से श्रीलंकाई के खिलाफ 5 बॉल में 5 छक्के लगाए उसके पिता का निधन हो गया.
Published : September 19, 2025 at 3:52 PM IST
हैदराबाद : एशिया कप 2025 में बीत गुरुवार को अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हार मिली और उसका टूर्नामेंट का सफर लीग स्टेज से ही खत्म हो गया. लेकिन इस मैच में अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी ने 60 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने अफगानिस्तान की पारी के अंतिम ओवर में श्रीलंका के 22 वर्षीय ऑलराउंडर दुनिथ वेलालगे को 5 बॉल पर 5 छक्के लगाए.
इस मैच के बाद बाएं हाथ के युवा स्पिनर दुनिथ वेलालगे के साथ दुखद घटना घट गई. दरअसल, दुनिथ वेलालगे के पिता सुरंगा वेलालगे का मैच के दौरान आए हार्ट अटैक से निधन हो गया. इस खबर की जानकारी उन्हें मैच के बाद श्रीलंकाई कोच सनथ जयसूर्या द्वारा दी गई. इसके बाद वो अपने घर चले गए. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.
नबी का वेलालगे के पिता के निधन पर आया रिएक्शन
इस वीडियो में एक शख्स अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को डुनिथ वेलालगे के पिता के आकस्मिक निधन की जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है. जिसे सुनकर नबी काफी हैरान रह जाते हैं. क्योंकि इससे कुछ घंटों पहले ही उन्होंने वेलालगे की पांच बॉल पर 5 छक्के लगाए थे. इस वीडियो में नबी को बताया जाता है कि मिड मैच में वेल्लालागे के पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया है. ये सुनने के बाद अनुभवी अफगानिस्तान के ऑलराउंडर नबी हैरान हो जाते हैं. वीडियो में नबी इस बात पर ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है. उन्होंने वीडियो में कंफर्म भी किया कि क्या ये ऐसा सच में हुआ है.
The moment when Mohamed Nabi was informed about the sudden demise of Dunith Wellalage’s father. Mohamed Nabi hit 5 sixes of Dunith Wellalage’s bowling in the last over of Afghanistan’s innings. pic.twitter.com/sjfAUzQvE6— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 18, 2025
मोहम्मद नबी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'डुनिथ वेल्लालेज और उनके परिवार के प्रति उनके प्यारे पिता के निधन पर मेरी संवेदना. भाई, हिम्मत रखो'.
Heartfelt condolences to Dunith Wellalage and his family on the loss of his beloved father.— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) September 18, 2025
Stay strong Brother pic.twitter.com/d6YF2BhlnV
मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों पर 3 चौके और 6 छक्के की मदद से 60 रनों पारी खेली. दुनिथ वेलालगे के अंतिम ओवर में नबी ने कुल 31 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 1 सिंगल मौजूद था, जबकि वेलालगे ने इस ओवर में 32 रन खर्च किए जिसमें एक नो बॉल भी शामिल थी. इसकी मदद से अफगानिस्तान ने 169 रन बनाए और श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 170 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया.