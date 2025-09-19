ETV Bharat / sports

मोहम्मद नबी ने जिस बॉलर को 5 बॉल पर मारे 5 छक्के, उसके पिता का मैच के दौरान निधन, अब आया रिएक्शन

हैदराबाद : एशिया कप 2025 में बीत गुरुवार को अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हार मिली और उसका टूर्नामेंट का सफर लीग स्टेज से ही खत्म हो गया. लेकिन इस मैच में अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी ने 60 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने अफगानिस्तान की पारी के अंतिम ओवर में श्रीलंका के 22 वर्षीय ऑलराउंडर दुनिथ वेलालगे को 5 बॉल पर 5 छक्के लगाए.

इस मैच के बाद बाएं हाथ के युवा स्पिनर दुनिथ वेलालगे के साथ दुखद घटना घट गई. दरअसल, दुनिथ वेलालगे के पिता सुरंगा वेलालगे का मैच के दौरान आए हार्ट अटैक से निधन हो गया. इस खबर की जानकारी उन्हें मैच के बाद श्रीलंकाई कोच सनथ जयसूर्या द्वारा दी गई. इसके बाद वो अपने घर चले गए. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.

नबी का वेलालगे के पिता के निधन पर आया रिएक्शन

इस वीडियो में एक शख्स अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को डुनिथ वेलालगे के पिता के आकस्मिक निधन की जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है. जिसे सुनकर नबी काफी हैरान रह जाते हैं. क्योंकि इससे कुछ घंटों पहले ही उन्होंने वेलालगे की पांच बॉल पर 5 छक्के लगाए थे. इस वीडियो में नबी को बताया जाता है कि मिड मैच में वेल्लालागे के पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया है. ये सुनने के बाद अनुभवी अफगानिस्तान के ऑलराउंडर नबी हैरान हो जाते हैं. वीडियो में नबी इस बात पर ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है. उन्होंने वीडियो में कंफर्म भी किया कि क्या ये ऐसा सच में हुआ है.