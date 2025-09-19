ETV Bharat / sports

6,6,6,6,6... तबाही! अफगानी बल्लेबाज ने उड़ाया गर्दा, इतिहास रचते हुए तोड़ डाले कई बड़े रिकॉर्ड्स

हैदराबाद : एशिया कप 2025 के 11वें मैच में अफगानिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी ने श्रीलंका के खिलाफ तूफानी पारी खेली. इस मैच में अफगानिस्तान की पारी के अंतिम ओवर में दुनिथ वेलालगे को नबी ने लगातार 5 बॉल पर 5 छक्के लगाए और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. आज हम आपको उनके ही बारे में बताने वाले हैं.

तूफानी पारी खेल नबी ने रचा इतिहास

मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों पर 3 चौके और 6 छक्के की मदद से 60 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी के साथ ही नबी अब एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उनकी उम्र फिलहाल 40 साल और 260 दिन हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के लिए 2010 में अपना टी20 डेब्यू किया.

इन रिकॉर्ड्स पर भी किया नबी ने कब्जा

इसके साथ ही मोहम्मद नबी 40 साल की उम्र के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक संयुक्त रूप से लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस पारी की बदौलत नबी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अफगानी बल्लेबाज भी बन गए हैं.