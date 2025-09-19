ETV Bharat / sports

6,6,6,6,6... तबाही! अफगानी बल्लेबाज ने उड़ाया गर्दा, इतिहास रचते हुए तोड़ डाले कई बड़े रिकॉर्ड्स

अफगानिस्तान के 40 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी ने श्रीलंका के खिलाफ 5 बॉल पर 5 छक्के लागते हुए कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 10:56 AM IST

हैदराबाद : एशिया कप 2025 के 11वें मैच में अफगानिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी ने श्रीलंका के खिलाफ तूफानी पारी खेली. इस मैच में अफगानिस्तान की पारी के अंतिम ओवर में दुनिथ वेलालगे को नबी ने लगातार 5 बॉल पर 5 छक्के लगाए और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. आज हम आपको उनके ही बारे में बताने वाले हैं.

तूफानी पारी खेल नबी ने रचा इतिहास
मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों पर 3 चौके और 6 छक्के की मदद से 60 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी के साथ ही नबी अब एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उनकी उम्र फिलहाल 40 साल और 260 दिन हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के लिए 2010 में अपना टी20 डेब्यू किया.

इन रिकॉर्ड्स पर भी किया नबी ने कब्जा
इसके साथ ही मोहम्मद नबी 40 साल की उम्र के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक संयुक्त रूप से लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस पारी की बदौलत नबी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अफगानी बल्लेबाज भी बन गए हैं.

40 साल के बाद टी20I में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

  • 41 वर्ष 294 दिन - क्रिस गेल (67) बनाम ऑस्ट्रेलिया, ग्रोस आइलेट, 2021
  • 40 वर्ष 260 दिन - मोहम्मद नबी (60) बनाम श्रीलंका, अबू धाबी, 2025
  • 40 वर्ष 64 दिन - मोहम्मद हफीज (99*) बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2020

अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज टी20I अर्धशतक

  • 20 गेंद: अजमतुल्लाह उमरजई बनाम हांगकांग, अबू धाबी, 2025
  • 20 गेंद: मोहम्मद नबी बनाम श्रीलंका, अबू धाबी, 2025
  • 21 गेंद: मोहम्मद नबी बनाम आयरलैंड, ग्रेटर नोएडा, 2017
  • 21 गेंद: गुलबदीन नायब बनाम भारत, बेंगलुरु, 2024

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अफगानी बैटर

  • मोहम्‍मद नबी: 6057 रन
  • रहमत शाह: 4948 रन
  • मोहम्मद शहजाद: 4844 रन
  • असगर अफगान: 4246 रन
  • नजीबुल्लाह जादरान: 3890 रन

इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए. श्रीलंकाई टीम 18.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

