नई दिल्ली: लिवरपूल के विंगर मोहम्मद सलाह ने मंगलवार को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन (पीएफए) का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया. उन्होंने यह पुरस्कार तीसरी बार जीता और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.
33 वर्षीय मिस्र के इस फुटबॉल स्टार ने पिछले सीजन में लिवरपूल को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. वह 29 गोल और 18 असिस्ट के साथ लीग में शीर्ष स्कोरर रहे. अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान ब्रूनो फर्नांडीस, रेड्स टीम के उनके साथी एलेक्सिस मैक एलिस्टर, चेल्सी के कोल पामर, न्यूकैसल के स्ट्राइकर अलेक्जेंडर इसाक और आर्सेनल के मिडफील्डर डेक्लन राइस को पछाड़कर यह पुरस्कार जीता है.
Mohamed Salah is the PFA Players’ Player of Year. 🏆#PFAawards pic.twitter.com/fwAaj5k6cz— PFA (@PFA) August 19, 2025
सलाह ने रचा इतिहास
पीएफए फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत 1973-74 में हुई थी और तब से सलाह इसे तीन बार जीतने वाले एकमात्र फुटबॉलर हैं. उन्होंने 2017-18, 2021-22 और 2024-25 में यह पुरस्कार जीता है. 6 खिलाड़ियों ने दो-दो बार यह पुरस्कार जीता है और इस सूची में मार्क ह्यूजेस (1988-89, 1990-91), एलन शियरर (1994-95, 1996-97), थियरी हेनरी (2002-03, 2003-04), क्रिस्टियानो रोनाल्डो (2006-07, 2007-08), गैरेथ बेल (2011-12, 2012-13) और केविन डी ब्रुइन (2019-20, 2020-21) जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.
उन्होंने प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार भी जीता है. सलाह ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने के बाद खुशी व्यक्त की है. उन्होंने कहा, 'बेशक, मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था और मैं मशहूर होना चाहता था और अपने परिवार का भरण-पोषण करना चाहता था, लेकिन जब आप मिस्र में रहते हैं तो आप बड़ी चीजों के बारे में नहीं सोचते. जब आप बड़े होते हैं तो आप चीजों को अलग तरह से देखने लगते हैं, आपमें महत्वाकांक्षाएं पैदा होने लगती हैं और आप बड़ी तस्वीर देखने लगते हैं'.
आपको बता दें कि, मॉर्गन रोजर्स ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता. एस्टन विला के मिडफील्डर मॉर्गन रोजर्स ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता. वह एंडी ग्रे, गैरी शॉ, एशले यंग और जेम्स मिलनर के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले एस्टन विला के पांचवें खिलाड़ी बने.
रोजर्स ने पूरे सीजन में प्रतियोगिता के 54 मैचों में भाग लिया, 14 गोल किए और क्लब को इंग्लिश प्रीमियर लीग में छठे स्थान पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने टीम के चैंपियंस लीग क्वार्टरफाइनल और एफए कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया.
23 वर्षीय खिलाड़ी फरवरी 2024 में लगभग 15 मिलियन डॉलर की कीमत पर मिडिल्सब्रा से क्लब में शामिल हुए थे. उन्होंने उन्होंने ग्रीस के खिलाफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया और अब तक छह अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं.