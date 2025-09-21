ETV Bharat / sports

ये क्रिकेटर बनेगा BCCI का नया अध्यक्ष? जानिए कब होगी नाम की घोषणा

हैदराबाद: दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा 28 सितंबर को की जाएगी, जिस दिन बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक होनी है. फिलहाल, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा. इसी क्रम में शनिवार को दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी मौजूद थेय इसमें नए अध्यक्ष पद के लिए मिथुन मन्हास के नाम पर लगभग सभी सहमत हो गए हैं. यह बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक की 94वीं बैठक होगी. मिथुन मन्हास की नियुक्ति लगभग तय

अब तक सौरव गांगुली का कार्यकाल समाप्त होने के बाद रोजर बिन्नी अध्यक्ष पद पर थे. अब, चूंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए नए संशोधन के अनुसार उन्हें 70 वर्ष की आयु में पद छोड़ना होगा. समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष नियुक्त करने पर सभी सहमत हो गए हैं. मन्हास का अध्यक्ष चुना जाना आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्होंने कभी भारतीय टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेला है. देवजीत साकिया सचिव पद पर बने रहेंगे, जबकि राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे. रोजर बिन्नी के बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.