ये क्रिकेटर बनेगा BCCI का नया अध्यक्ष? जानिए कब होगी नाम की घोषणा
बीसीसीआ के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा 28 सितंबर को की जाएगी और इससे पहले ही नए अध्यक्ष का नाम सामने आ गया है.
Published : September 21, 2025 at 11:28 AM IST
हैदराबाद: दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा 28 सितंबर को की जाएगी, जिस दिन बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक होनी है. फिलहाल, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा. इसी क्रम में शनिवार को दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी मौजूद थेय इसमें नए अध्यक्ष पद के लिए मिथुन मन्हास के नाम पर लगभग सभी सहमत हो गए हैं. यह बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक की 94वीं बैठक होगी.
मिथुन मन्हास की नियुक्ति लगभग तय
अब तक सौरव गांगुली का कार्यकाल समाप्त होने के बाद रोजर बिन्नी अध्यक्ष पद पर थे. अब, चूंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए नए संशोधन के अनुसार उन्हें 70 वर्ष की आयु में पद छोड़ना होगा. समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष नियुक्त करने पर सभी सहमत हो गए हैं. मन्हास का अध्यक्ष चुना जाना आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्होंने कभी भारतीय टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेला है. देवजीत साकिया सचिव पद पर बने रहेंगे, जबकि राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे. रोजर बिन्नी के बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
STORY | Mithun Manhas in fray for BCCI president as meeting held in Delhi to find candidates for key posts— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2025
मिथुन मन्हास का क्रिकेट करियर कैसा है
मिथुन मन्हास ने भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए कभी नहीं खेला लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी जरूर माना जाता है. मिथुन मन्हास ने अपने करियर में 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिनमें उन्होंने 27 शतकों और 49 अर्धशतकों की मदद से 9714 रन बनाए. मिथुन मन्हास पिछले कुछ सालों से जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी काम किया है.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए ढांचे में राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष, रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष, प्रभतेज भाटिया संयुक्त सचिव और अरुण धूमल आईपीएल अध्यक्ष बने रहेंगे. जबकि देवजीत सैकिया पहले की तरह सचिव पद पर बने रहेंगे.
बीसीसीआई के संविधान में 2019 में संशोधन किया गया था. बीसीसीआई का कहना है कि बोर्ड का नेतृत्व एक क्रिकेटर को करना चाहिए. सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी इससे पहले बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं. अब मिथुन इस जिम्मेदारी को संभालने के बेहद करीब हैं. अगर मिथुन अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो यह पहली बार होगा कि कोई ऐसा खिलाड़ी अध्यक्ष चुना जाएगा जिसने एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला हो, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष गांगुली और रोजर बिन्नी ने टीम इंडिया के लिए कई मैच खेले थे.